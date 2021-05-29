29.05.2021, 15:53
В пруду парка Лёвенру утонул газонокосильщик — он съехал в воду на тракторе
Foto: Anni Õnneleid
В 11:30 в Центр тревоги поступило сообщение, что что на газоне в парке Лёвенру видны следы от колес, ведущие к воде.
Прибывшие на место спасатели с помощью дрона стали определять местонахождение возможно пропавшего человека. Также проводились поисковые работы на воде.
Выяснилось, что человек не покидал место происшествия, с ним не получалось связаться по телефону.
В ходе поисковых работ на дне водоема был обнаружен трактор-газонокосилка. Как только стали извлекать трактор из воды выяснилось, что к его сиденью ремнями пристегнут человек.