29.05.2021, 21:20
ВИДЕО: У "Левадия" удалили двух игроков, но "Легиону" это не помогло(2)
Foto: Irina Mägi
Сыграны очередные матчи чемпионата Эстонии по футболу. Никаких неожиданносте не произошло: трио лидеров одержало очередные победы.
Лидер первенства "Левадия" победила "Легион" - 3:2 (2:0). По ходу встречи бело-зеленые вели с разницей в три мяча, но в середине второго тайма "Левадия" осталась в меньшинстве - с поля были удалены два легионера Антон Толордава и Лука Лукович.
Получив большое численное пренимущество, "Легион" сократил разрыв в счете до минимума, но догнать соперника не сумел.
Занимающий второе место "Пайде" добыл труднуй победу в гостях над нарвским "Трансом" - 1:0 (0:0). Единственный мяч на 84-й минуте забил Карл Моол.
Действующий чемпион "Флора" одержала крупную победу над вильяндиским "Тулевиком" - 3:0 (1:0).