ВИДЕО: У "Левадия" удалили двух игроков, но "Легиону" это не помогло

Лидер первенства "Левадия" победила "Легион" - 3:2 (2:0). По ходу встречи бело-зеленые вели с разницей в три мяча, но в середине второго тайма "Левадия" осталась в меньшинстве - с поля были удалены два легионера Антон Толордава и Лука Лукович.