ВИДЕО: У "Левадии" удалили двух игроков, но "Легиону" это не помогло

Лидер первенства "Левадия" победила "Легион" - 3:2 (2:0). По ходу встречи бело-зеленые вели с разницей в три мяча, но в середине второго тайма "Левадия" осталась в меньшинстве - с поля были удалены два легионера Антон Толордава и Лука Лукович.

Получив большое численное преимущество, "Легион" сократил разрыв в счете до минимума, но догнать соперника не сумел.

Занимающий второе место "Пайде" добыл трудную победу в гостях над нарвским "Трансом" - 1:0 (0:0). Единственный мяч на 84-й минуте забил Карл Моол.

Действующий чемпион "Флора" одержала крупную победу над вильяндиским "Тулевиком" - 3:0 (1:0).

В верхней части турнирной таблицы никаких изменений не произошло. Впереди "Левадия" - 34 очка. За ней расположились "Пайде" (30) и "Флора" (26), сыгравшая на 4 матча меньше конкурентов.