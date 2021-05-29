"В посольство ЭР не впустили". Застрявшие в Минске жители Эстонии вынуждены сами добираться до дома

Вечером того же дня консул ЭР в Минске Малле Сойдла сказала ”Актуальной камере”, что виза стоит 145 белорусских рублей или около 50 евро.

Чтобы покинуть Беларусь наземным транспортом, предстояло оформить выездную визу. 28 мая Егор отправился в один из отделов по гражданству и миграции. ”Оформить визу оказалось не так просто. В том плане, что пришел, заплатил и тебе ее выдают. Там сидела гигантская очередь. Вроде все это должно быть по номеркам, но они не работали. Была куча иностранцев, которым никто ничего не мог объяснить”, — рассказывает Севастьянов, который решил, что лучше заняться решением этого вопроса на следующий день.

При этом мужчина отмечает, что когда после этого вернулся в апартаменты, в которых остановился, и позвонил в посольство Эстонии, довольно быстро по телефону получил всю необходимую информацию.

Егор говорит, что пытался решить проблему через посольство Эстонии в Минске. Он пришел на место, но разговор состоялся только через домофон. ”Мне сказали, что впустить не могут, потому что у них клиенты. А в случае каких-то вопросов, звонить по телефону. Я был в ярости: почему так?” — рассказывает Севастьянов, который через несколько минут он вновь подошел к дверям посольства и позвонил. Состоялся короткий разговор, ответ был таким же, но его Севастьянов записал на диктофон.

Гражданин Эстонии Егор Севастьянов полетел в Минск на лечение. Там он планировал находиться 2,5 недели. 10 дней — карантин. "И когда карантин закончился, появилась информация, что улететь не получится. Все перелеты через Европу отменены, — рассказывает Севастьянов, который сразу же стал искать способы вернуться домой. — Был вариант через Стамбул , но по цене хорошего отдыха в той же Турции ".

Если прибытие в Беларусь осуществлялось самолетом, а в этом случае действует безвизовый режим, то наземным транспортом покидать страну нельзя.

”Выяснилось, что по прибытию мне надо было сделать регистрацию, которая стоит 29 рублей. А так как я ее не сделал в первые 10 дней, то мне нужно было заплатить штраф 87 рублей. Сумма росла на глазах. Но я сумел сторговать эти 87 рублей штрафа. У них еще нет возможности платить на месте, как у нас в кассе. Надо идти в банк. Даже в субботу в Минске найти работающий банк было проблемой, но я его нашел, все оплатил. Потом при оформлении визы пришлось еще заполнить целую кучу бумаг, но я схитрил — сказал, что не очень хорошо пишу по-русски. Мне женщина помогала заполнить бланки, мы с ней разговорились. За визой мне надо было приходить во вторник. И она мне говорит, что во вторник приходить не надо, достает наклейку, пишет на ней мое имя и фамилию и вклеивает в паспорт”, — рассказывает Севастьянов, который в ближайшие дни намерен поехать в Эстонию на автобусе через Литву и Латвию.

Теперь перед мужчиной другая задача — найти места, где делают англоязычные сертифицированные ковид-тесты, которые необходимы для пересечения границ.

”Я боюсь, вдруг тест окажется положительным”, — говорит Егор, которому в этом случае придется остаться в Минске еще на две недели.

Без надежды на помощь Эстонии



Андрей Николаев из Эстонии тоже сейчас находится в Минске на лечении, остановился в съемной квартире. Возвращаться планирует автобусом. "Есть компании обеспечивающие рейс Минск-Вильнюс-Рига-Таллинн. Если что-то изменится, будем искать другие варианты. Самолетом через Стамбул или Тбилиси, например. ​Через Москву перелет невозможен из-за смены аэропортов, — поясняет Николаев.

В понедельник Андрей намерен обратиться за помощью к эстонской стороне. Однако он сразу дает понять, что даже не надеется ни на какую помощь, поскольку уже был в подобной ситуации, когда весной прошлого года застрял в Таиланде.

"Я не питаю надежд. В прошлый раз нам сказали, что мы не должны их беспокоить. С проблемами мы должны обращаться к друзьям и родственникам. Это практически цитата", — вспоминает Николаев и добавляет, что даже имена их не хотели записывать.

Про нынешнюю ситуацию мужчина говорит даже с юмором: "Это даже не проблема. В сравнении с четырьмя месяцами на закрытом острове, без всякого сообщения и поддержки — это всего лишь досадные неудобства".

Причем Андрей уверен, что надолго в Минске не задержится. "Я могу улететь в Кемер. Поработать оттуда ещё пару недель и вернуться турецкими авиалиниями в Таллинн".

Как Андрея, так и Егора авиаперевозчик "Белавиа" известил о том, что деньги за билеты будут возвращены, за исключением входящего в их цену аэропортного сбора.