"В посольство ЭР не впустили". Застрявшие в Минске жители Эстонии вынуждены сами добираться до дома

Если прибытие в Беларусь осуществлялось самолетом, а в этом случае действует безвизовый режим, то наземным транспортом покидать страну нельзя.

Гражданин Эстонии Егор Севастьянов полетел в Минск на лечение. Там он планировал находиться 2,5 недели. 10 дней — карантин. "И когда карантин закончился, появилась информация, что улететь не получится. Все перелеты через Европу отменены, — рассказывает Севастьянов, который сразу же стал искать способы вернуться домой. — Был вариант через Стамбул, но по цене хорошего отдыха в той же Турции".

В посольстве не приняли



Егор говорит, что пытался решить проблему через посольство Эстонии в Минске. Он пришел на место, но разговор состоялся только через домофон. ”Мне сказали, что впустить не могут, потому что у них клиенты. А в случае каких-то вопросов, звонить по телефону. Я был в ярости: почему так?” — рассказывает Севастьянов, который через несколько минут он вновь подошел к дверям посольства и позвонил. Состоялся короткий разговор, ответ был таким же, но его Севастьянов записал на диктофон.



При этом мужчина отмечает, что когда после этого вернулся в апартаменты, в которых остановился, и позвонил в посольство Эстонии, довольно быстро по телефону получил всю необходимую информацию.

Чтобы покинуть Беларусь наземным транспортом, предстояло оформить выездную визу. 28 мая Егор отправился в один из отделов по гражданству и миграции. ”Оформить визу оказалось не так просто. В том плане, что пришел, заплатил и тебе ее выдают. Там сидела гигантская очередь. Вроде все это должно быть по номеркам, но они не работали. Была куча иностранцев, которым никто ничего не мог объяснить”, — рассказывает Севастьянов, который решил, что лучше заняться решением этого вопроса на следующий день.

Сторговал и схитрил



Вечером того же дня консул ЭР в Минске Малле Сойдла сказала ”Актуальной камере”, что виза стоит 145 белорусских рублей или около 50 евро.