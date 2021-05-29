CityBee запускает благотворительную кампанию в поддержку детей

„Для CityBee важно, чтобы люди могли передвигаться по городу быстро и удобно. Но еще важнее, чтобы те, для кого передвижение затрудненно, получили бы возможность двигаться или услугу, которая улучшит их мобильность. Именно поэтому посредством нашей деятельности мы решили поддержать детей с ограниченными физическими возможностями, которым в настоящее время не хватает движения", — говорит Эгерт Кивисаар директор по маркетингу CityBee Eesti.

По словам Сирли Яссов, создательницы и руководительницы Фонда поддержки детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, очень трогательно то, что компания CityBee отметила деятельность фонда. „За последний год количество регулярных пожертвований сократилось, поэтому мы оказались в ситуации, когда нам нужно начинать сбор целевых пожертвований, если к нам обращается за помощью новая семья. Мы признательны за то, что благотворительная кампания проводится во время нехватки ресурсов”, — сказала Яссов. Она добавила, что деньги, собранные в рамках кампании, позволят фонду помогать семьям, у которых нет финансовых возможностей оплачивать лечение и вспомогательные средства детям с ограниченными физическими возможностями.

В рамках благотворительной кампании по городу будут разъежать машины Volkswagen T-Cross с ярким лейблом „Sõida laste heaks”.

„Мы хотим, чтобы при выборе машины услуги каршеринга, человек выбирал ту на которой можно не только ездить, но и сделать доброе дело. 5% от стоимости каждой поездки на автомобиле кампании будут направлены в помощь детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата,”- сказал Кивисаар. Автомобили благотворительной кампании отмечены особым значком на карте мобильного приложения CityBee и их можно отфильтровать по иконке.

Помимо использования автомобилей кампании, можно сделать дополнительное пожертвование в Фонд поддержки детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата на всех транспортных средствах CityBee, в которых есть наклейка кампании с QR-кодом.

Кампания „Sõida laste heaks” продлится с 28 мая по 31 августа.