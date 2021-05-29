В течение года на линию поддержки для желающих отказаться от насилия поступило более тысячи обращений

”Для того чтобы решить проблему насилия, недостаточно одной лишь помощи жертве, нужно также найти возможности для работы с человеком, применившим насилие”, — говорит Хельди Маккаскилл, руководитель линии поддержки по отказу от насилия Департамента социального страхования.

При звонке на линию поддержки сначала выслушивают звонящего, затем происходит личная встреча или беседа в режиме онлайн, и человек, которому нужна помощь, получает первичную консультацию. При необходимости консультант направляет клиента к партнерам, предлагающим индивидуальное консультирование или различные социальные программы.

”За этот год наша услуга значительно расширилась, это уже не просто телефонная консультация. Сегодня мы предлагаем поддержку в отказе от насилия там, где этого хочет клиент — на очной консультации или через Skype. Наши консультанты проводили беседы и в арестном доме”, — говорит она.

Из позвонивших на линию поддержки в течение года, 76 % составили люди, обеспокоенные собственным насильственным поведением. 11 % звонивших были близкими лиц, проявлявших агрессию, а 10 % — специалистами, которые хотели узнать, как действовать в различных ситуациях. 76 % обратившихся — мужчины. Около 60 % обращений были повторными.

По словам Маккаскилл, насилие — это не только физическое причинение вреда кому-либо, оно может принимать различные формы. ”Угрозы, преследование, чрезмерный контроль и обвинения, унижения и манипулирование — вот лишь некоторые примеры психологического насилия, которые требуют изменения моделей поведения. Насилие применяется не только при реальном взаимодействии лицом к лицу, но и в виртуальном мире”, — говорит она.