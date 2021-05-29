Новости Эстонии
29.05.2021, 12:32

В течение года на линию поддержки для желающих отказаться от насилия поступило более тысячи обращений

 
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
Foto: Argo Ingver
За первый год работы на линию поддержки 660 6077 для лиц, желающих отказаться от насильственного поведения, поступило более тысячи обращений. Ключевыми факторами, провоцирующими насильственное поведение, выступают алкоголь, проблемы с психическим здоровьем, социальные навыки и проблемы.

”Для того чтобы решить проблему насилия, недостаточно одной лишь помощи жертве, нужно также найти возможности для работы с человеком, применившим насилие”, — говорит Хельди Маккаскилл, руководитель линии поддержки по отказу от насилия Департамента социального страхования.

При звонке на линию поддержки сначала выслушивают звонящего, затем происходит личная встреча или беседа в режиме онлайн, и человек, которому нужна помощь, получает первичную консультацию. При необходимости консультант направляет клиента к партнерам, предлагающим индивидуальное консультирование или различные социальные программы.

”За этот год наша услуга значительно расширилась, это уже не просто телефонная консультация. Сегодня мы предлагаем поддержку в отказе от насилия там, где этого хочет клиент — на очной консультации или через Skype. Наши консультанты проводили беседы и в арестном доме”, — говорит она.

Из позвонивших на линию поддержки в течение года, 76 % составили люди, обеспокоенные собственным насильственным поведением. 11 % звонивших были близкими лиц, проявлявших агрессию, а 10 % — специалистами, которые хотели узнать, как действовать в различных ситуациях. 76 % обратившихся — мужчины. Около 60 % обращений были повторными.

По словам Маккаскилл, насилие — это не только физическое причинение вреда кому-либо, оно может принимать различные формы. ”Угрозы, преследование, чрезмерный контроль и обвинения, унижения и манипулирование — вот лишь некоторые примеры психологического насилия, которые требуют изменения моделей поведения. Насилие применяется не только при реальном взаимодействии лицом к лицу, но и в виртуальном мире”, — говорит она.

Социальные проблемы и отсутствие социальных навыков нередко приводят к насилию. Алкоголь был назван звонившими самым распространенным фактором, провоцирующим насилие, но были названы и другие зависимости, такие как наркотики, использование смарт-устройств и игромания. ”Для многих звонящих источником стресса являются трудности с работой и доходами. Например, безработица, переутомление, долги, нестабильный или низкий доход, а также характерная для нынешнего дня работа из домашнего офиса”, — добавляет Маккаскилл.

”Путь к отказу от насилия долог. Для этого нужно работать над своими отношениями, стилем общения и убеждениями. Долговременные изменения требуют постоянной работы. Первый шаг — признать проблему, осознать, что такое поведение приносит страдания окружающим”, — говорит Маккаскилл.

Более подробную информацию о службе поддержки по отказу от насилия можно найти на сайте Департамента социального страхования.

Прослушайте также подкаст Департамента социального страхования, в котором руководитель линии поддержки Хельди Маккаскилл и консультанты Тынис Пальги и Роман Крылов рассказывают ведущей Сирле Блумберг об услуге и первом годе работы линии поддержки.

Справочная информация о линии поддержки:

На бесплатную телефонную линию поддержки для желающих отказаться от насилия 660 6077 могут звонить люди, желающие отказаться от насильственного поведения, их близкие и специалисты, работающих с лицами, склонными к проявлению насилия.

Линия поддержки работает с понедельника по пятницу, с 10:00 до 16:00. Попросить совета можно и по адресу электронной почты tugiliin@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Линия поддержки предлагает консультации на эстонском, русском и английском языках. После телефонного разговора вы можете продолжить встречи онлайн или лично. При необходимости сотрудник линии поддержки может направить человека, желающего отказаться от насилия, на индивидуальное консультирование или в социальную программу.

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