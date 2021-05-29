Суд против Лукашенко в Гааге и не только — насколько это реально?

- Это — редкость, что в Международный уголовный суд с заявлением против страны, которая не находится под юрисдикцией этого суда, обращаются четыре НПО?

Флориан Йесбергер: Как обращаются в суде с такими заявлениями — на этот счет я ничего не могу сказать. Но формально заявление о возбуждении уголовного дела в Гаагском суде со стороны НПО имеет тот же вес, что и заявление со стороны страны-члена МУС или Совета безопасности ООН . Процессуально нет никаких дополнительных условий. Разумеется, прокуроры при суде, получающие много заявлений, с разной интенсивностью проверяют их, но, думаю, не в зависимости от того, от кого поступило заявление, а в зависимости от описанных обстоятельств дела.

DW: Имеет ли значение с точки зрения суда в Гааге, что заявление подало не государство, находящееся под юрисдикцией МУС, а четыре неправительственные организации при участии частных лиц как свидетелей? Имеет ли подобное заявление тот же вес?

Наконец, 25 мая международная правозащитная организация "Репортеры без границ" подала в Генеральную прокуратуру Литвы заявление в отношении Александра Лукашенко в связи с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair , которое было сделано, как считается, с целью задержания известного белорусского блогера, бывшего главреда Telegram -канал Nexta Романа Протасевича. Каковы перспективы, что по этим заявлениям будут возбуждены уголовные дела? Об этом DW поговорила с Флорианом Йесбергером (Florian Jeßberger), профессором международного права в Берлинском университете имени Гумбольдта.

Против Александра Лукашенко могут быть начаты уголовные дела сразу в нескольких судах за пределами Беларуси, которой он правит более 26 лет. От имени четырех неправительственных организаций было подано заявление для возбуждения уголовного дела 19 мая в Палату досудебных слушаний Международного уголовного суда (МУС) в Гааге. Несколькими днями ранее, 10 мая, от имени 10 человек было подано заявление в Федеральную прокуратуру ФРГ о преступлениях против человечности, в которых истцы обвинили власти Беларуси во главе с Лукашенко.

- Верно, палата досудебного слушания МУС решила, что эти преступления против человечности входят в компетенцию суда, а именно насильственное принуждение к побегу через границу Мьянмы в страну-член МУС, Бангладеш . Этот состав преступления суд счел достаточным для того, чтобы начать разбирательство, по крайней мере, на этой ранней стадии. Аргумент в этом случае был такой: преступление предполагает, что человека из одного государства вынуждают оказаться в другом. Местом преступления считается Бангладеш, если хотите, как государство, ставшей "конечной точкой" этого преступления. Эту юридическую конструкцию цитируют истцы, аргументируя тем, что граждане Беларуси были изгнаны, вынуждены покинуть страну в направлении соседних государств — Польши и стран Балтии , членов МУС. Ясная параллель, но насколько она обоснована и убедительна, этот вопрос предстоит проверить.

- Да, такую конструкцию истцы видят в прецеденте, созданном в 2019 году, когда суд в Гааге согласился возбудить уголовное дело по преступлениям в отношении мусульман-рохинджа из Мьянмы, бежавших в Бангладеш. Бангладеш — член МУС. Суд счел, что, поскольку часть преступных деяний была совершена на территории государства-участника, то следует дать ход делу. Насколько этот случай сравним с заявлением против Александра Лукашенко?

Исключение делается для заявлений в МУС со стороны Совета Безопасности ООН. Но в этом конкретном случае едва ли Россия , обладающая правом вето в Совбезе , даст согласие на такое заявление, — по крайней мере, я исхожу из этого. Так что для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в Гаагском трибунале не хватает того факта, что преступления были совершены на территории или гражданами государства-члена МУС. Но есть юридическая конструкция, с помощью которой можно было обосновать необходимость возбуждения дела…

- Ничего необычного в подаче заявлений со стороны НПО и частных лиц в МУС нет, таких примеров было очень много. Но что особенного в этом заявлении — оно касается событий, которые в основном происходили на территории государства, а именно Беларуси, которая не подписала Римский статут. Поясню коротко: в компетенции МУС принципиально находятся только правонарушения, совершенные странами-членами суда (подписавшими и ратифицировавшими Римский статут. — Ред.) или гражданами этих стран.

- Какова ваша личная оценка — согласится ли Гаагский суд с аргументами истцов?

- Тут главная проблема — а является ли МУС судом, который должен рассматривать это дело, подпадает ли оно под его юрисдикцию. Если в основу положить прецедент с Мьянмой, то остаются два открытых вопроса. Первый: учтем, что число беженцев в Бангладеш составило до миллиона человек — можно ли доказать, что происходящее в Беларуси имело сравнимые масштабы? Второй вопрос: удастся ли доказать, что эти преступления против человечности, а именно преследование и принуждение к эмиграции, были умышленными? Очевидно, что есть некоторые публичные заявления Лукашенко и других руководителей страны, которые можно интерпретировать в этом направлении. Но все это требует проверки.

- Может ли суд принять во внимание и последние события, не описанные в заявлении истцов? Я имею в виду посадку самолета компании Ryanair в Минске, к которой его вынудили ВВС Беларуси.

- В принципе, прокуроры в Гааге, у которых на столе оказалось заявление, сначала проверяют обстоятельства дела на основе известных фактов, свидетельствующих о преступлениях. И, естественно, они учтут и последние обстоятельства, даже если они не указаны в заявлении. Особенность последнего события, назовем его похищением самолета, — в том, что оно позволяет обосновать, что в деле есть место преступления, подпадающее под юрисдикцию МУС. — Ред.). Самолет зарегистрирован в Ирландии, насколько я знаю. Ирландия, член МУС, находится под юрисдикцией, в которую включены и преступления на борту зарегистрированного в стране-члене МУС лайнера.

- Заявление в МУС — не единственное международное дело против Лукашенко, которое пытаются возбудить его противники. Какие шансы вы видите на то, что в Германии будет начато расследование в отношении Лукашенко? Известно, что генеральный прокурор ФРГ уже распорядился взять под наблюдение "разгул насилия в Беларуси". Процесс наблюдения — это предварительный этап для расследования…