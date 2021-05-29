За сутки в Эстонии выявлено 127 случаев заражения коронавирусом, скончались три человека

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 54 человек. 38 новых случая в Харьюмаа приходятся на Таллинн.

В Ида-Вирумаа добавились 33, в Тартумаа — 10, в Валгамаа — 8, в Пылвамаа — 5, в Вырумаа — 4, в Вильяндимаа — 3 новых случаев заражения.

На Хийумаа, в Ярвамаа, Йыгевамаа новых случаев заражения выявлено не было. В случае трех положительных результатов место жительства больных в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 188 случаев на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 4,2% от общего количества сделанных тестов.

В течение суток были открыты в общей сложности 8 новых историй болезни с COVID-19. В больничном лечении нуждаются 122 пациента. Средний возраст пациентов, находящихся на стационарном лечении, составляет 68 лет. Среди всех пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, число пациентов в возрасте 60 лет и старше составляет 86 человек (72%).

За сутки умерли три пациента с коронавирусом: 80-летняя женщина, 95-летняя женщина и 96-летняя женщина.

По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии вакцинацию прошли 463 332 человека, из которых у 258 847 человек курс вакцинации выполнен наполовину, а у 258 847 человек — завершен. За сутки были введены 12 493 дозы вакцины.

В возрастной группе 70+ более 60% населения вакцинировано во всех уездах, за исключением Ида-Вирумаа.

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