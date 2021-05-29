29.05.2021, 05:45
ВИДЕО: Жесточайший силовой прием против хоккеиста сборной Латвии(12)
EPA
Поединок чемпионата мира по хоккею Латвия - Норвегия был отмечен эффектным силовым приемом в исполнении скандинава Эрленда Лесунда.
Норвежский защитник очень жестко встретил в средней зоне латвийского хоккеиста Родриго Аболса. Удар был настолько силен, что у форварда поломалась клюшка.
Норвегия выиграла поединок у Латвии в послематчевой серии буллитов - 4:3 (1:2, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0).
Лидируют в В-группе действующий чемпион мира Финляндия - 10 очков. Далее расположились Германия (9), США (9), Латвия (8), Казахстан (7), Канада (6).