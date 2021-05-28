29.05.2021, 02:40
Женская сборная Эстонии 3х3 сражается за путевку на Олимпиаду
Foto: Tiit Blaat
Женская сборная Эстонии по баскетболу 3х3 успешно стартовала в олимпийском квалификационном турнире, который проходит в австрийском Граце.
В стартовом поединке наши девушки победили Шри-Ланку - 22:6, а затем обыграли Нидерланды - 20:14. В субботу сборная Эстонии сыграет с Венгрией, которая также одержала две победы, и Беларусью (1-1).
За сборную Эстонии выступают Мерике Андерсон, Кадри-Анн Ласс, Анна-Грет Аси и Яне Свилберг.
В квалификации принимают участие 20 команд, которые разбиты на четыре группы. В четвертьфинал выйдут две лучшие команды из каждой группы. По итогам квалификации право выступления на Олимпиаде в Токио получат 3 команды.