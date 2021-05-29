Женская сборная Эстонии 3х3 проиграла белорускам и не попала на Олимпиаду

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На олимпийском квалификационном турнире по баскетболу 3х3 - он проходит в австрийском Граце - определились все четвертьфиналисты, которые продолжат борьбу за три путевки на Олимпиаду в Токио. К сожалению, женская сборная Эстонии не пробилась в плей-офф.