29.05.2021, 23:10
Женская сборная Эстонии 3х3 проиграла белорускам и не попала на Олимпиаду
Foto: Tiit Blaat
На олимпийском квалификационном турнире по баскетболу 3х3 - он проходит в австрийском Граце - определились все четвертьфиналисты, которые продолжат борьбу за три путевки на Олимпиаду в Токио. К сожалению, женская сборная Эстонии не пробилась в плей-офф.
В первый день турнира наши девушки победили Шри-Ланку - 22:6, а затем обыграли Нидерланды - 20:14. В субботу сборная Эстонии уступила лидеру группы Венгрии - 10:21. Судьба второго места решалась в поединке с Беларусью, который наши баскетболистки проиграли - 13:21.
В четвертьфинал вышли Венгрия (4-0) и Беларусь (2-2), опередившие Нидерланды (2-2), Эстонию (2-2) и Шри-Ланку (0-4). Белоруски заняли второе место по большему количеству набранных очков. В плей-офф их ждет поединок с США.
За сборную Эстонии в олимпийской квалификации выступали Мерике Андерсон, Кадри-Анн Ласс, Анна-Грет Аси и Яне Свилберг.