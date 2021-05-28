Футбол
29.05.2021, 02:00

Украинский клуб подписал футболиста сборной Эстонии

 
Joonas Tamm (palliga) kohtumises Gibraltari vastu.
Joonas Tamm (palliga) kohtumises Gibraltari vastu.
Foto: Eesti Jalgpalli Liit/Facebook
Полтавская "Ворскла" объявила о подписании контракта с 29-летним защитником сборной Эстонии Йоонасом Таммом, который минувший сезон провел в черниговской "Десне".

Детали договора и финансовые условия "Ворскла" не разглашает. В чемпионате Украины полтавчане финишировали пятыми и получили право выступления в квалификации Лиги конференций.

Последние полтора сезона Тамм провел в "Десне", которая заняла 6-е место в чемпионате Украины. 23 матча и 1 забитый мяч - таковы статистика эстонского легионера в минувшем сезоне.

Насколько можно понять, руководство "Ворсклы" привлекли антропометрические данные центрального защитника - рост Тамма 192 см, вес 95 кг.

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