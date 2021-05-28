29.05.2021, 02:00
Украинский клуб подписал футболиста сборной Эстонии
Foto: Eesti Jalgpalli Liit/Facebook
Полтавская "Ворскла" объявила о подписании контракта с 29-летним защитником сборной Эстонии Йоонасом Таммом, который минувший сезон провел в черниговской "Десне".
Детали договора и финансовые условия "Ворскла" не разглашает. В чемпионате Украины полтавчане финишировали пятыми и получили право выступления в квалификации Лиги конференций.
Последние полтора сезона Тамм провел в "Десне", которая заняла 6-е место в чемпионате Украины. 23 матча и 1 забитый мяч - таковы статистика эстонского легионера в минувшем сезоне.
Насколько можно понять, руководство "Ворсклы" привлекли антропометрические данные центрального защитника - рост Тамма 192 см, вес 95 кг.