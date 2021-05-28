Лукашенко привез Путину чемодан с документами об инциденте с самолетом Ryanair, переговоры продлились больше пяти часов

”Я вас проинформирую. Я, пользуясь таким доверительным отношением, захватил некоторые документы. Покажу вам, чтобы вы понимали, что происходит и что это за люди”, — сказал Лукашенко.

Он добавил, что оппозиция пытается раскачать ситуацию до уровня августа 2020 года, когда Беларусь охватили массовые акции протеста после опубликования официальных результатов президентских выборов.

Переговоры завершились, они длились более пяти часов, пишет РБК.

Президенты встретились в сочинской резиденции Бочаров ручей. Их переговоры начались около 18:00 и закончились в 23:14, таким образом общение президентов длилось 5 часов и 15 минут. Заявления для прессы запланированы не были.

Это не самая долгая встреча Путина и Лукашенко — в феврале их переговоры в Сочи продлились более шести часов.