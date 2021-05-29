ВИДЕО: Россия победила Швейцарию и поднялась на первое место

Швейцарская команда, как и большинство участников чемпионата мира, производит в Риге противоречивое впечатление. Сначала она влетела 0:7 Швеции, а затем разгромила со счетом 8:1 Словакию.

Толчинский оформил дубль

В поединке с командой Олимпийского комитета России швейцарцы в первой половине встречи очень остро атаковали в большинстве, но россияне сумели сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Счет в матче на 36-й минуте открыл Антон Бурдасов, совершивший индивидуальный проход в большинстве.

Героем третьего периода стал Сергей Толчинский. На 49-й минуте швейцарские хоккеисты сравняли счет, однако радость их была недолгой. Сначала Толчинский из неудобного положения выдал голевую передачу Павлу Карнаухову, а затем нападающий омского "Авангарда" сам забросил две шайбы.

Россия и США лидируют в Риге

Победа над Швейцарией вывела Россию на единоличное первое место в групповом турнире - 12 очков. В предварительном раунде чемпионата мира российским хоккеистам осталось сыграть со Швецией (31 мая) и Беларусью (1 июня).

В паралллельном поединке США обыграли Норвегию - 2:1 (1:0, 1:0, 0:1). Эта победа вывела американскую команду в лидеры В-группы - 12 очков. Следом расположились Казахстан (10) и Финляндия (10).

Чемпионат мира по хоккею (предварительный раунд)

29 мая (суббота)

А Чехия - Великобритания 6:1 (1:0, 3:1, 2:0)

В Италия - Казахстан 3:11 (0:1, 1:2, 2:8)

А Швейцария - Россия 1:4 (0:0, 0:1 , 1:3)

В Норвегия - США 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

20:15 А Словакия - Дания

20:15 В Германия - Финляндия