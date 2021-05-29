29.05.2021, 14:10
СЕГОДНЯ: "Манчестер Сити" против "Челси". Кто выиграет Лигу чемпионов?(6)
Фото: uefa.com
29 мая в португальском Порту пройдет финал Лиги чемпионов. В решающем матче сыграют футболисты английских клубов "Манчестер Сити" и "Челси" (начало в 22:00).
"Манчестер Сити" впервые пробился в финал Лиги чемпионов, тогда как "Челси" выигрывал главный трофей европейского футбола в 2012 году.
В нынешнем сезоне "Манчестер Сити" выиграл чемпионат Англии и Кубок лиги, в финале которого он победил "Челси" - 1:0. В национальном первенстве соперники обменялись победами, а в полуфинале Кубка Англии сильнее был "Челси".
Наставник "Сити" Пеп Гвардиола дважды выигрывал Лигу чемпионов с испанской "Барселоной". Последний раз это было в 2011 году.
Главный тренер "Челси" Томас Тухель второй год подряд сыграет в финале Лиги чемпионов. В предыдущем розыгрыше он тренировал ПСЖ.