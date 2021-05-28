"Манчестер Сити" против "Челси". Кто выиграет Лигу чемпионов?

"Манчестер Сити" впервые пробился в финал Лиги чемпионов, тогда как "Челси" выигрывал главный трофей европейского футбола в 2012 году.

В нынешнем сезоне "Манчестер Сити" выиграл чемпионат Англии и Кубок лиги, в финале которого он победил "Челси" - 1:0. В национальном первенстве соперники обменялись победами, а в полуфинале Кубка Англии сильнее был "Челси".

Наставник "Сити" Пеп Гвардиола дважды выигрывал Лигу чемпионов с испанской "Барселоной". Последний раз это было в 2011 году.

Главный тренер "Челси" Томас Тухель второй год подряд сыграет в финале Лиги чемпионов. В предыдущем розыгрыше он тренировал ПСЖ.