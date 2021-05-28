В следующем году вакцины AstraZeneca и Janssen в Эстонии использовать не будут

Сейчас в Эстонии используются две mRNA-вакцины (Pfizer-BioNTech и Moderna) и две аденовирусные вакцины (AstraZeneca и Janssen). Клинические исследования показали, что на эффективность аденовирусных вакцин может влиять иммунитет, который они сами же и создали в организме.

Член научного совета и вирусолог Андрес Меритс объясняет, что при третьей и четвертой вакцинации организму от аденовируса уже не будет толку, так как иммунитет будет его уничтожать.

Меритс подчеркнул, что не стоит сейчас бояться AstraZeneca и Janssen, и если сейчас вы вакцинируетесь одной из них, то в будущем без проблем можно повторно вакцинироваться mRNA-вакциной.

Эстония заказала 300 000 доз вакцины Janssen и 1 330 000 доз вакцины AstraZeneca. Часть этих доз уже доставлена в Эстонию и использована по назначению. В течение последующих кварталов поступят остальные дозы, больше заказов не будет.

Зато Эстония присоединилась к новому договору с Pfizer/BioNTech, на основе которого до 2024 года будет заказано еще 2,6 млн дох вакцины от COVID-19.