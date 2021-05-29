Неделя в Беларуси: разбор полетов, закрытое небо и подготовка новых санкций

Напомним, что 23 мая, лайнер, пассажирский лайнер, осуществлявший рейс Афины-Вильнюс, был направлен в Минск — по информации белорусских спецслужб, из-за сообщения о минировании. Борт прибыл в Минск в сопровождении белорусского военного истребителя. В самолете находился блогер, бывший главный редактор оппозиционного телеграм-канала ” NEXTA ”, главный редактор телеграм-канала ”Беларусь головного мозга” Роман Протасевич, который ранее в Беларуси был объявлен в розыск. Он и его девушка, гражданка России София Сапега, были задержаны почти сразу после приземления. Сообщение о минировании оказалось ложным, лайнеру Ryanair разрешили вылететь в Вильнюс после пяти часов в Минске. Вылетал самолет из минского аэропорта без нескольких пассажиров, в том числе и Романа Протасевича и его девушки.

Вернуться в Беларусь можно — наземные границы работают на прием. Однако перед теми белорусами, которые регулярно пересекают границу, стоит вопрос — смогут ли они вообще выехать из страны после возвращения?

Сотни белорусов оказались в ловушке: наземные границы также закрыты, все за исключением российской. Выехать за границу через наземный переход могут только дипломаты, официальные делегации, водители фур, командированные, а также те, кто едет на похороны родственника или на лечение в больницу. Раз в 6 месяцев выехать из страны также могут те граждане Беларуси, кто учится за границей или постоянно там живет.

Европейские страны прекратили принимать рейсы Belavia в своих аэропортах. Большинство крупных авиакомпаний более не осуществляют рейсы в Беларусь. В аэропортах страны — очереди: люди, оказавшиеся заложниками ситуации, пытаются вернуть деньги за приобретенные авиабилеты. Прогнозируется, что огромные убытки понесет туристическая отрасль Беларуси — только-только начался летний сезон.

23 мая на пресс-брифинге по инциденту с аварийной посадкой самолета компании Ryanair в Национальном аэропорту ”Минск” директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский заявил, что сообщение о минировании транспорта пришло от имени солдат организации ХАМАС (палестинское исламистское движение в секторе Газа).

Он отметил, что в случае с рейсом Афины — Вильнюс сигнал о минировании самолета был получен из-за рубежа — из Швейцарии. Притом, по его словам, сообщение поступило в аэропорты Афин, Вильнюса и Минска одновременно.

"Как мы должны были поступить, особенно на фоне каскада угроз о минировании наших объектов? Вы живете в Беларуси и знаете: каждый день "минируют" то школы, то университеты, то предприятия. Да и самолеты с IP-адресов в Польше, Литве и Латвии. В каждом случае мы реагировали адекватно полученной информации", — сказал спустя два дня после инцидента Лукашенко.

Александр Лукашенко продолжает придерживаться версии о том, что пассажирский самолет Ryanair был принудительно посажен в Минске из-за угрозы взрыва на борту.

28 мая Лукашенко встретился в Сочи с президентом России Владимиром Путиным. "Спасибо, что приехали, как договаривались, договаривались об этом еще до очередного витка", — обратился Путин к Лукашенко, а тот продолжил его фразу: "Всплеска эмоций". "Да, всплеска эмоций", — подтвердил Путин. И в очередной раз напомнил о том, что после принудительной посадки самолета президента Боливии Эво Моралеса в 2013 году со стороны Запада не последовало реакции.

Сразу после инцидента страны ЕС призвали европейские авиакомпании прекратить полеты над Беларусью. Первыми за запрет выступили власти Британии. Также она одной из первых стран Европы закрыла свое небо для воздушного перевозчика из Беларуси Belavia. Этому примеру последовали другие государства Европы. Сейчас европейские авиакомпании прокладывают воздушные маршруты в облет территории Беларуси, согласно рекомендациям авиационной безопасности ЕС.

Практически сразу после вынужденной посадки самолета в столице Беларуси начали поступать сообщения о негативной реакции мировых лидеров на произошедшее. Принудительную посадку самолета в Минске назвали актом государственного терроризма.

Названный объем финансирования становится первым публично объявленным взносом международного сообщества в демократическую Беларусь. На начальном этапе и в последующем ожидается участие международных финансовых институтов (прежде всего, МВФ, Всемирный банк, Международная финансовая корпорация), а также правительств стран Запада, сообщает Тихановская.

По оценкам Офиса Светланы Тихановской, полный объем международного финансирования — с учетом Плана ЕС, стабилизационной программы МВФ, помощи от Всемирного банка и других МФИ — составит около 10 млрд долларов на первые 3 года.

Демократизация страны должна начаться с проведения новых президентских выборов. Если Беларусь выберет этот путь, то сможет обратиться за финансовой помощью в ЕС.

28 мая команда Светланы Тихановской опубликовала экономический план ЕС для демократической Беларуси, разработанный и принятый Еврокомиссией. Лидер белорусской оппозиции заявила, что реализация плана начнется "с наступлением демократических изменений в нашей стране". Реформы создадут условия для экономического роста, устойчивости экономики и создания рабочих мест.

Как оказалось позже, Беларусь призвала самолет Ryanair приземлиться еще до того, как была получена информация о предполагаемой угрозе взрыва.

”Это возмутительно и демонстрирует архаичное мышление [белорусского правительства], которое не понимает, что сейчас мы живем в век свободных СМИ и что существует международное общественное мнение, которое больше не приемлет подобные методы”, — заявил Абу Марзук.

ХАМАС уже осудил Беларусь за вовлечение конфликта между Палестиной и Израилем в ситуацию вокруг задержания Романа Протасевича. Об этом рассказал заместитель главы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук.

По его словам, в сообщении на английском языке было написано: ”Мы, солдаты „ХАМАС", требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. Мы требуем, чтобы Европейский союз отказался от поддержки Израиля в этой войне”.

Процесс реализации санкций ЕС против Беларуси запущен, но пока рано говорить, какие сектора они охватят. Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что в четвертом пакете санкций может быть решение об ограничении экспорта калийных удобрений из Беларуси в ЕС. Речь идет не о точечных ограничениях в отношении физлиц и конкретных компаний, а о целых секторах экономики. В их числе называют калийную и нефтеперерабатывающую промышленность, которые имеют весомое значение для белорусского бюджета.

667 дел по "массовым беспорядкам"

В Беларуси прокуроры направили в суды 667 уголовных дел по массовым беспорядкам, действиям, грубо нарушающим общественный порядок, угрозам милиционерам и их публичному оскорблению, надругательству над государственной символикой и т.д. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, фигурантами дел выступают 944 человека, 682 из них уже осуждены.

Как пример упоминается история 48-летнего жителя Борисова, который в подпитии вышел на балкон и в присутствии соседей "выкрикивал слова, унижающие честь и достоинство Президента Республики Беларусь". Хотя протрезвевший мужчина раскаялся, но уголовное дело на него продолжается.

В апреле 2021 года возбуждено уголовное дело на белоруса, который в ноябре 2020-го в Facebook написал пост, "в котором оскорбил президента Республики Беларусь и обвинил его в совершении убийства".

Количество политзаключенных в Беларуси растет. По состоянию на 28 мая в Беларуси признаны политическими заключенными 436 человек

Режим призывает европейских партнеров одуматься

Беларусь рассматривает возможность приостановки взаимодействия с Евросоюзом по вопросам борьбы с нелегальной миграцией и оргпреступностью. Об этом заявил глава МИД Владимир Макей. По словам министра, ограничения могут коснуться также политических фондов, гуманитарных программ, неправительственных организаций, которые действуют на территории Беларуси.