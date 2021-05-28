28.05.2021, 20:40
ФОТО: Сборная Эстонии победила в "Золотой лиге" экс-чемпионов Европы(1)
Foto: Argo Ingver
В рамках подготовки к финальному турниру чемпионата Европы по волейболу сборная Эстонии принимает участие в "Золотой лиге". В первом матче группового турнира наши волейболисты победили в Тарту экс-чемпиона Европы Испанию - 3:0 (25:23, 25:16, 25:18).
29 мая сборная Эстонии проведет поединок с Латвией, а 30 мая - с Бельгией. Второй раунд пройдет 4-6 июня в Лиепае.
В "Золотой лиге" выступают 12 команд, разбитые на три группы. Финальный турнир пройдет 18-20 июня в Бельгии. В нем примут участие победители групп и страна-организатор турнира. Если бельгийцы займут первое место в А-группе, где выступает сборная Эстонии, то путевку в финальный турнир "Золотой лиги" получит лучшая команда, финишировавшая на втором месте.