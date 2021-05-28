ФОТО: Сборная Эстонии победила в "Золотой лиге" экс-чемпионов Европы

29 мая сборная Эстонии проведет поединок с Латвией, а 30 мая - с Бельгией. Второй раунд пройдет 4-6 июня в Лиепае.

В "Золотой лиге" выступают 12 команд, разбитые на три группы. Финальный турнир пройдет 18-20 июня в Бельгии. В нем примут участие победители групп и страна-организатор турнира. Если бельгийцы займут первое место в А-группе, где выступает сборная Эстонии, то путевку в финальный турнир "Золотой лиги" получит лучшая команда, финишировавшая на втором месте.