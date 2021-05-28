В Беларусь завели уголовное дело на главу МИД Латвии и мэра Риги

"Рассмотрев распространенные в средствах массовой информации и на интернет-ресурсах сообщения о тяжком преступлении против интересов Беларуси, генеральный прокурор Андрей Швед возбудил в отношении мэра Риги Мартиньша Стакиса и министра иностранных дел Латвии Эдгарда Ринкевича уголовное дело за совершение ими умышленных действий, направленных на возбуждение национальной вражды по признаку национальной принадлежности, по ч.3 ст.130 Уголовного кодекса Беларуси", — отмечает Генпрокуратура.

Ведомство полагает, что замена государственного флага Беларуси на "бело-красно-белое полотнище" является надругательством над государственной символикой и унижает национальное достоинство белорусов. Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Следственный комитет.

Ранее уже сообщалось, что Стакис и Ринкевич 24 мая лично заменили флаг Беларуси на флаг, который использует белорусская оппозиция, в знак поддержки тех, кто, по словам Стакиса, "страдает от режима Александра Лукашенко". После этого Беларусь выслала посла Латвии и весь персонал посольства страны, а Международная федерация хоккей потребовала вернуть флаг либо убрать с улиц Риги символику IIHF.

Стакис в ответ на призыв Фазеля заявил, что Рига "не может спокойно смотреть на террор кровавого диктатора [Александра Лукашенко]" и снимет все флаги Беларуси с тех позиций, где они установлены по случаю проведения чемпионата мира, а вместе с ними будут спущены и флаги Международной федерации хоккея.