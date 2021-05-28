ВИДЕО | Намеренный саботаж или чистая случайность? Водитель такси хотел открыл дверь и чуть не сбил мотоциклиста

"Просто какой-то чувак пробует меня убить", — так подписал мотоциклист @kawasakininja650 видео, когда выложил его в TikTok. Многие комментаторы соглашаются с тем, что таксист якобы хотел специально сбить его и причинить травму.

Член правления Bongo Takso Сергей Кицюк утверждает, что не все так однобоко, как это представляет мотоциклист. По его словам, именно человек на мотоцикле создает опасную ситуацию, когда едет на достаточно высокой скорости между двух полос проезжей части.

Кицюк подчеркнул, что с этим водителем у фирмы никогда не было проблем, он очень аккуратно ведет себя на дороге и получает хвалебные отзывы от клиентов. Свое поведение водитель объяснил тем, что поднимал упавший на пол автомобиля телефон.

"На видео видно, как водитель открывая дверь смотрит вниз, как будто что-то ищет. Причина была в том, что у него с панели передач соскользнул мобильный телефон, упав между дверью и сиденьем. Перед тем, как открыть дверь, водитель посмотрел в зеркало и не увидел там ни мотоциклиста, ни кого-либо еще, после чего попытался достать телефон. Именно для этого он и открыл через пару секунд дверь автомобиля", — объяснил Кицюк.

Согласно оценке полиции, неправильно повели себя оба участника движения. Мотоциклист вправе обгонять автомобили, если он может проехать таким образом, чтобы не создавать опасность для движущихся рядом автомобилей и не ехать по дорожной разметке, отмечает полиция. В данном видео мотоциклист как раз ехал по разметке, а безопасное расстояние с другими автомобилями не было соблюдено.

При этом неправильно повел себя и таксист: водитель не должен открывать дверь автомобиля до того, как он остановится. Кроме того, открытие двери автомобиля не должно создавать опасность или препятствовать движению.