Экономист SEB: возможно, мы на пороге важнейших изменений в экономике за последние десять лет

Добавим к этому низкую базу прошлого года и очень любезную монетарную политику центробанков — и получим, что закрытие экономики, скорее, зажало цены и дешевой ликвидности стало много (а будет и того больше), поэтому инфляционному давлению удивляться не приходится. Удивляет, впрочем, сила этого давления. Центробанки это (пока), видимо, не беспокоит, сигнал они подают четкий: цыплят по осени считают, это временно.

Но, пожалуй, отнюдь не временно. Во-первых, да: правительства проявили щедрость и в значительной степени компенсировали падение спроса как на уровне частных лиц, так и на уровне предприятий. Со стороны предложения же — совсем другая история. Всё больше начинает казаться, что всё так быстро не исправить. Разрыв цепочек поставок и хаос в связи с рабочей силой представляют, пожалуй, более долгосрочную проблему. Предприятия жалуются на странную нехватку рабочих рук. Во-первых, деньги, раздаваемые правительствами, уменьшили стимул к (низкооплачиваемой) работе, во-вторых, закрытие многих школ заставило родителей сидеть без работы. И хотя оба эти эффекта должны были быть временными, на предприятиях в развитых странах жалуются, что ситуация напряженная, несмотря на предпосылки к улучшению. При этом из опыта последнего десятилетия местный предприниматель должен был хорошо усвоить, что нехватка рабочей силы стимулирует рост заработной платы.

Так что даже эти два фактора, по-видимому, могут создавать устойчивое инфляционное давление. Поскольку человеческий мозг склонен считать, что будущее — это версия настоящего или даже недавнего прошлого, отличающаяся в каких-то мелких деталях, доминирует представление, что обуздание кризиса здравоохранения означает нормализацию ситуации, в которой инфляция проблемой не является. Но так ли это? Ведь тогда и центробанки должны были бы завязывать со своими любезностями.