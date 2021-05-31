Евросоюз выделит Беларуси три миллиарда евро, если страна встанет на путь демократии(5)
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, пообещав выделить средства в обмен на переход страны к демократии, практически призвала к решительной смене режима.
”Наше послание обращено к двум сторонам. Народу Беларуси мы говорим: мы видим и понимаем ваше стремление к переменам, демократии и светлому будущему, — сказала она. — Белорусским властям повторяем: никакие репрессии, жестокость или использование силы не станут основанием легитимности вашего авторитарного режима. До сих пор вы вопиющим образом игнорировали демократический выбор белорусского народа. Пора менять курс. Когда — и мы считаем, что именно ”когда”, а не ”если”, — Беларусь встанет на мирный путь перехода к демократии, Евросоюз протянет ей руку помощи”.
Это предложение является частью политики кнута и пряника Европейского союза, желающего содействовать изменению курса или смены правительства Беларуси. На прошлой неделе лидеры ЕС согласовали ряд новых экономических санкций в ответ на арест и удержание в Беларуси оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его подруги — гражданки России Софии Сапеги.
Протасевич и Сапега были арестованы после того, как рейс FR4978 авиакомпании Ryanair, которым они летели из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Минске из-за ложной информации о заложенной на борту бомбе.
Подробных данных о санкциях ещё нет, но они станут весомым дополнением к аресту активов более чем 80 белорусских чиновников, включая Лукашенко и его сына Виктора, и запрету на выдачу им виз. Эти меры стали ответом на подавление мирных протестов против сфальсифицированных президентских выборов в августе прошлого года. Лукашенко является главой Беларуси с 1994 года.
Пресс-секретарь комиссии проинформировала, что фон дер Ляйен также написала лидеру белорусской оппозиции Светлане Тихановской и другим деятелям оппозиции, ”выразив свое уважение и восхищение мужеством и силой народа Беларуси”.
”Президент заявила, что Евросоюз всеми возможными способами готов поддержать мирный переход Беларуси к демократии, и изложила в своём письме всеобъемлющий план ЕС по экономической поддержке демократической Беларуси на сумму до 3 миллиардов евро”, — сказала пресс-секретарь.
По сообщению Кремля, в пятницу Лукашенко встретился с президентом России Владимиром Путиным на черноморском курорте в Сочи для переговоров о более тесных экономических связях. Ранее в этот же день премьер-министры этих стран встретились в Минске, подготовив почву для встречи президентов.
Представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррелль отметил, что предложение о финансировании со стороны ЕС ”для представителей режима должно стать настоящим стимулом к изменению курса”.
В пятницу министерство иностранных дел Литвы заявило, что высылает двух белорусских дипломатов за ”деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом”.
”Двух белорусских разведчиков, работающих под дипломатическим прикрытием, попросили покинуть Литву. Нет, спасибо и до свидания”, — написал в твиттере министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.
Ландсбергис заявил, что этот шаг был сделан в знак солидарности с балтийским соседом — Латвией, все служащие посольства которой были высланы из Беларуси.
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