Евросоюз выделит Беларуси три миллиарда евро, если страна встанет на путь демократии

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, пообещав выделить средства в обмен на переход страны к демократии, практически призвала к решительной смене режима.

”Наше послание обращено к двум сторонам. Народу Беларуси мы говорим: мы видим и понимаем ваше стремление к переменам, демократии и светлому будущему, — сказала она. — Белорусским властям повторяем: никакие репрессии, жестокость или использование силы не станут основанием легитимности вашего авторитарного режима. До сих пор вы вопиющим образом игнорировали демократический выбор белорусского народа. Пора менять курс. Когда — и мы считаем, что именно ”когда”, а не ”если”, — Беларусь встанет на мирный путь перехода к демократии, Евросоюз протянет ей руку помощи”.

Это предложение является частью политики кнута и пряника Европейского союза, желающего содействовать изменению курса или смены правительства Беларуси. На прошлой неделе лидеры ЕС согласовали ряд новых экономических санкций в ответ на арест и удержание в Беларуси оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его подруги — гражданки России Софии Сапеги.

Протасевич и Сапега были арестованы после того, как рейс FR4978 авиакомпании Ryanair, которым они летели из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Минске из-за ложной информации о заложенной на борту бомбе.

Подробных данных о санкциях ещё нет, но они станут весомым дополнением к аресту активов более чем 80 белорусских чиновников, включая Лукашенко и его сына Виктора, и запрету на выдачу им виз. Эти меры стали ответом на подавление мирных протестов против сфальсифицированных президентских выборов в августе прошлого года. Лукашенко является главой Беларуси с 1994 года.

Пресс-секретарь комиссии проинформировала, что фон дер Ляйен также написала лидеру белорусской оппозиции Светлане Тихановской и другим деятелям оппозиции, ”выразив свое уважение и восхищение мужеством и силой народа Беларуси”.