Владелец платформы быстрого вывода пенсионных накоплений отпущен на свободу. Он отрицает вину в мошенничестве

Об этом сообщил защитник Вайка Оливер Няэс. В пятницу утром Вайк был на допросе и дал первичные показания, передает ERR.

Няэс сообщил, что после дачи показаний подозреваемого освободили из-под стражи. Более подробнее комментарии Марко Вайк даст на следующей неделе, когда его защита более подробно ознакомится с предъявленными ему подозрениями.

PwC Legal, адвокатское бюро, которое консультировала Vabaks.ee перед выходом на рынок, не пожелало подробно комментировать ситуацию, но сообщило, что их задача — проконсультировать клиента, и потом они уже не могут гарантировать, что клиент последует их рекомендациям.

Представитель PwC Legal добавил, что перед выходом на рынок с финансовыми услугами нужно тщательно проанализировать, нуждается ли конкретная услуга в разрешении на деятельность, а свою деятельность нужно согласовать с финансовой инспекцией.

Как известно Ärileht, изначально платформа Vabaks.ee использовала расчетный счет в LHV, но недавно поменяла его на счет от литовского предоставителя платежных услуг Paysera. LHV отказался комментировать это, сославшись на секретность клиентских отношений.

Центральная криминальная полиция подозревает в хозяйственной деятельности без лицензии и в инвестиционном мошенничестве платформу Vabaks.ee, которая предлагает людям возможность до осени получить накопившиеся во второй пенсионной ступени деньги. 27 мая в качестве подозреваемых были задержаны двое основателей платформы.

Vabaks OÜ на своей веб-странице предлагает услугу по кредитному пособничеству, но у коммерческого товарищества отсутствует для этого необходимая лицензия, и они не ходатайствовали о её получении. Так же отсутствует лицензия на предложение инвестиционных услуг. Подозрение в инвестиционном мошенничестве было поднято, потому что коммерческое товарищество представило общественности вводящую в заблуждение информацию о своей деятельности и инвестиционной возможности.