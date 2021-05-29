Воевал ли Роман Протасевич в Украине?

— Один экстремист со своей сообщницей <…> Но пусть теперь его многочисленные западные защитники ответят на вопрос: на какие спецслужбы этот человек работал? Не только он, но и его сообщница. Западные защитники должны ответить на вопрос: кто ему платил за участие в войне на Донбассе? Этого они, наверное, боятся больше всего. Поэтому подняли вой. Опыт наемника у него великий. Подонок, который убивал людей на юго-востоке Украины. Эти факты известны не только у нас и в братской России, но и во всем мире. И он особенно это не скрывал. Собственно, и здесь, в Беларуси, он и его сообщники также собирались устроить бойню и кровавый мятеж, — цитирует Лукашенко TUT.by.

Еще до этого в интернете появлялась информация, что Протасевич якобы воевал в составе батальона ”Азов” в Донбассе.

Отец задержанного Дмитрий Протасевич заявил в стриме ”Еврорадио”, что его сын ездил на юго-восток Украины, в зону боевых действий. Однако — как фотограф-фрилансер, а не солдат-наемник.

— Сейчас можно приписать моему сыну все, что угодно, чтобы показать — смотрите, какой он: мол, был там-то, воевал в Украине и так далее, — говорит Дмитрий Протасевич.

Основатель и бывший командир полка ”Азов”, полковник Национальной гвардии и экс-депутат украинской Рады Андрей Билецкий также говорит, что Протасевич не был солдатом.

Правда, его версия расходится со словами отца: по словам Билецкого, Роман все же что-то писал, а не был фотографом:

— Да, Роман действительно вместе с "Азовом" и другими военными частями боролся против оккупации Украины. Он был с нами в Широкино, где получил ранения. Но его оружием как журналиста был не автомат, а слово, — так написал экс-депутат в колонке для "Украинской правды".

А вот что удалось узнать ”Нашей Ниве” у бойцов ”Азова” того времени.