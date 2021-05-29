Воевал ли Роман Протасевич в Украине?
— Один экстремист со своей сообщницей <…> Но пусть теперь его многочисленные западные защитники ответят на вопрос: на какие спецслужбы этот человек работал? Не только он, но и его сообщница. Западные защитники должны ответить на вопрос: кто ему платил за участие в войне на Донбассе? Этого они, наверное, боятся больше всего. Поэтому подняли вой. Опыт наемника у него великий. Подонок, который убивал людей на юго-востоке Украины. Эти факты известны не только у нас и в братской России, но и во всем мире. И он особенно это не скрывал. Собственно, и здесь, в Беларуси, он и его сообщники также собирались устроить бойню и кровавый мятеж, — цитирует Лукашенко TUT.by.
Еще до этого в интернете появлялась информация, что Протасевич якобы воевал в составе батальона ”Азов” в Донбассе.
Отец задержанного Дмитрий Протасевич заявил в стриме ”Еврорадио”, что его сын ездил на юго-восток Украины, в зону боевых действий. Однако — как фотограф-фрилансер, а не солдат-наемник.
— Сейчас можно приписать моему сыну все, что угодно, чтобы показать — смотрите, какой он: мол, был там-то, воевал в Украине и так далее, — говорит Дмитрий Протасевич.
Основатель и бывший командир полка ”Азов”, полковник Национальной гвардии и экс-депутат украинской Рады Андрей Билецкий также говорит, что Протасевич не был солдатом.
Правда, его версия расходится со словами отца: по словам Билецкого, Роман все же что-то писал, а не был фотографом:
— Да, Роман действительно вместе с "Азовом" и другими военными частями боролся против оккупации Украины. Он был с нами в Широкино, где получил ранения. Но его оружием как журналиста был не автомат, а слово, — так написал экс-депутат в колонке для "Украинской правды".
А вот что удалось узнать ”Нашей Ниве” у бойцов ”Азова” того времени.
Люди говорят, что тогда, когда Протасевич к ним присоединился, на фронт каждого уже не отправляли. У батальона были две тренировочные базы, одна в Киеве, вторая в Урзуфе под Мариуполем. Чтобы попасть на фронт, нужно было пройти учебку и зарекомендовать себя.
”Я вспоминаю его в Урзуфе. Был такой парень, молодой. Белецкий ему не доверял. Потому что когда он приехал, начал с того, что ”а где здесь другие белорусы? Давайте знакомиться”. Люди это восприняли так, что он собирает информацию. Поэтому доверия особого не было, и к операциям его не привлекали. Он покрутился в учебке, пофоткался с оружием на полигоне, и вероятно, понял, что в коллектив не вольется, поэтому уехал. Воевал ли он? Думаю, что если и воевал, то не в составе ”Азова”, — рассказал ”Нашей Ниве” боец тех времен.
Генпрокуратура непризнанной самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) завела уголовное дело в отношении Протасевича за участие якобы в боях в Донбассе на стороне Киева, заявила представитель ведомства Инна Семенова.
Семенова заявила, что «следственным отделом по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов войны Управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере Генеральной прокуратуры ЛНР возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Республики Беларусь Протасевича Романа (...) по факту участия в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством ЛНР признана террористической, применения в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международными договорами, оружия массового поражения, запрещенного международными договорами, и совершения геноцида, по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 244, частями 1, 2 статьи 439, статьей 440 УК ЛНР», передает РИА «Новости».