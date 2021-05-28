Экс-министра Куузика признали невиновным в избиении жены, но прокурор не согласна: "обязательно обжалую решение суда"

"Я ждала другого решения, но была готова и к такому. Естественно, я не довольна таким решением", — сказала прокурор об оправдательном приговоре, — "Обязательно обжалую решение суда".

Мерило сказала, что в Эстонии нередко встречаются процессы о домашнем насилии, где у жертвы нет претензий к обвиняемому. Прокурор боится, что если в этом процесс обвиняемого оправдают, то у полиции и прокуратуры может появиться соблазн просто завершать подобные уголовные дела.

"Никто не собирается обжаловать решение, ни у кого нет никаких претензий, но насилие может продолжаться дальше", — объяснила она.

Находившийся в должности 29 часов Куузик ушел в отставку, когда Eesti Ekspress и Eesti Päevaleht в конце апреля 2019 года опубликовали совместное расследование насилия в близких отношения в семье министра.

Суд изучит улики и пришел к выводу, что вина Куузика не доказана. Сам Куузик вины не признал. Обвинение со стороны потерпевших отсутствует (обвинение выдвигалось государством, то есть Вируской окружной прокуратурой). Никто из свидетелей непосредственно акта насилия не видел. Суд отметил, что все представленные доказательства были косвенными.