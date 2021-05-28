Тармо Круусимяэ о старой народной мудрости: подержал во рту сигаретный фильтр – и зубная боль исчезла!
Когда ты сам начал курить? И почему?
В 23 года. До этого я был убежденным противником курения. Я был просто наказанием для курящих девушек. Им достаточно было неосторожно оставить свою пачку сигарет на углу стола, как я уже протыкал сигареты булавкой. Весной 1990 года у меня были постоянные проблемы с зубами, какое-то непроходящее воспаление и дикая зубная боль. Медицина в то время была такой, как была, а народная мудрость и полуправда распространялись лучше, чем фейковые новости сегодня. И, как я слышал, если подержать у десны фильтр от выкуренной сигареты, это облегчит боль, или если задержать во рту сигаретный дым (не вдыхая), эффект будет таким же. Помогло ли это, не помню, но на сигарету я наткнулся именно таким образом.
Что ты ненавидел и наоборот любил в курении?
Я никогда не любил курение, мне это казалось непонятным форсом, и такого форса было много среди панков и рокеров. В Эстонии в то время произошло так называемое великое освобождение, казалось, все дозволено, и я тогда подражал рок-звездам – их поведению как на сцене, так и в закулисной жизни.
Но в то же время я продолжал ненавидеть запах дыма изо рта – выбор жевательной резинки был таким, каким был. Кроме того, плохо пахла одежда и волосы. В то время я сам, конечно, не чувствовал, что и мои пальцы воняют, как пепельница. Утро после вечеринки и первая сигарета… ух, не хочется вспоминать. И, конечно, я ненавидел, когда посреди вечеринки кончались сигареты, и то, что ночью отправлялся стрелять сигарету на улицу. Но это было теневой стороной эдакой шикарной жизни.
Как долго длилась твоя карьера курильщика и пытался ли ты в это время активно бросить курить?
Я начал где-то в 1990-м и два раза пытался бросить (как большинство – с первого января), но это длилось до первой вечеринки: когда праздник был в самом разгаре, я обнаруживал, что у меня снова сигарета в руке и я курю, как любой настоящий мужик. По мере сил занимался физической работой и тренировался, надеясь компенсировать этим курение, потому что мне казалось, что бросить курить невозможно, я до сих пор с этим борюсь.
Наступил 2013 год, я пошел на челюстную операцию по установке импланта, и мой хороший друг стоматолог Мелон подчеркнул: насколько это возможно, не курить в первые дни. Я уже слышал, что есть и электронные сигареты, и поэтому позаимствовал такое устройство. В то время в магазинах электронных сигарет опять была какая-то регуляция: э-жидкости с никотином можно было получить только по предварительному заказу, а прямо в магазине – лишь безникотиновые. Я взял со вкусом сливы, и мне, закоренелому курильщику, это напомнило пар от сливового киселя. Первый день был сложным, но я мудро заказал на следующий день э-жидкость с никотином. И стало легче. Я осознал, что у меня физическая никотиновая зависимость, и вейпинг очень успешно помогает.
Как тебе удалось бросить курить окончательно?
Я не могу точно сказать, когда именно я плавно перешел на электронную сигарету, но думаю, что около 9 месяцев я параллельно курил обычные и электронные сигареты. Я, конечно, отмечал прогресс: обычно у курильщика идет пачка сигарет в день, а у меня начало оставаться по 8-10 сигарет. Очень важным фактором был также денежный аспект – в то время вейпинг был в разы дешевле, но, к сожалению, я использовал параллельно с электронной сигаретой и обычные сигареты. Помню, как однажды попросил у друга Отта зажигалку, а он полностью перешел на вейпинг и у него даже не было зажигалки в кармане.
Тогда я разозлился на себя и два месяца курил только вейп. Поскольку моей слабостью были сигариллы, я снова оступался, но лишь на день или два и затем опять курил вейп. В какой-то момент я переключился уже на э-жидкости с меньшим содержанием никотина, но у Министерства социальных дел появился «гениальный план» все испортить. Совершенно непонятно, почему? И тогда я решил не переходить на э-жидкости со все меньшим содержанием никотина, а начать бороться за права тех, кто бросает курить. Я на своем опыте убедился, насколько эффективен отказ от курения с помощью альтернативных табачных изделий. Кроме того, меня вдохновили и воодушевили три аспекта – вейпинг не провоцирует пассивного курения, мой рот, одежда и волосы больше не воняют, как пепельница, и я могу использовать более дешевое и безопасное изделие в помещении. Поэтому я и решил, что если перейду на все более слабые э-жидкости, то в какой-то момент откажусь от вейпинга и таким образом потеряю всякий интерес к борьбе за права тех, кто бросает курить. У бросающих курить есть такое же право прожить здоровые годы, и мой долг оказать им поддержку.
Говорят, что альтернативы курению тоже могут быть опасными – просто их действие еще не известно. Ты смог бросить курить при помощи электронной сигареты, но как ты в целом относишься к таким альтернативным изделиям?
Поскольку я бросил курить с помощью электронной сигареты, я, конечно, поддерживаю альтернативные решения. Как общество мы должны понимать, что корень зла, убивающий здоровье, – не никотин, а горение, при котором возникает более 4000 химических соединений, большинство из которых очень вредны для здоровья.
Никотин по своей опасности находится на том же уровне, что и кофеин. Кофе – это просто один из стимуляторов, который не подходит для молодежи, но вполне подходит для взрослых. Также следует рассматривать никотин.
Есть несколько исследований, посвященных никотину, которые показывают, что с определенного возраста при потреблении никотина возникают эффекты, способствующие деятельности мозга и помогающие снизить риск возникновения некоторых заболеваний нервной системы или облегчающие симптомы этих заболеваний.
Эстонским чиновникам следовало бы срочно прекратить лгать об опасности вейпинга и последовать примеру Соединенного королевства, устраивая капании по отказу от курения, которые обозначают как возможность использование и альтернативных решений. Нужно прекратить тратить государственные деньги на капании, не дающие результатов. Проблема может заключаться также в том, что если курение действительно исчезнет, то исчезнет и работа борющихся с ним чиновников. Сегодня этим чиновникам очень удобно вечно бороться с тем, в чем у них нет личного опыта.
Дай, пожалуйста, хороший совет человеку, который тоже хочет бросить курить.
Самое важное – принять решение отказаться от курения и затем попробовать разные возможности. Сейчас есть несколько различных решений на выбор, и я советую их опробовать. К сожалению, одного универсального решения не существует – если одно изделие не подходит, пробуйте другое и так далее. Я уверен, что ознакомившись с различными возможностями, каждый найдет подходящее для себя решение, чтобы отказаться от курения. Повторяю: самое главное – желание и решительность. Не сдавайтесь слишком легко. Здесь уместна пословица: болезни приходят лошадьми, а уходят быками. Вот почему отказаться во много раз труднее, чем начать.
Чем занимается в Рийгикогу группа поддержки Suitsuvaba Eesti?
Цель группы поддержки Suitsuvaba Eesti – создать для курильщиков как можно больше различных способов бросить курить. У каждого курильщика свой путь отказа от курения. Немногим удается бросить курить только на основании решения, большинство использует для этого различную никотиносодержащую продукцию, будь то медицинские или обычные потребительские изделия.
Группа поддержки считает, что в дополнение к обычным, уже существующим решениям следует содействовать и поддерживать также использование альтернативных, менее вредных решений. Доступность менее вредных никотиновых изделий должна быть в разы лучше, чем доступность обычных сигарет. Но сейчас у нас запрещена онлайн-продажа менее вредных изделий, ограничены вкусы и с помощью налогов создана ситуация, когда менее вредные изделия оказываются в том же ценовом классе, что и обычные сигареты, или даже дороже. Это не та ситуация, которая приемлема для группы поддержки Suitsuvaba Eesti. Исходя из личного опыта, могу сказать, что в моем случае одним из мотиваторов было денежное измерение, и я убежден, что это сильный аргумент и для многих других.
Члены группы поддержки хотят внести свой вклад в то, чтобы Эстония действительно стала страной, свободной от табачного дыма.
Группа поддержки Suitsuvaba Eesti является партнером по сотрудничеству NNA – ассоциации, которая объединяет потребителей всего мира. Трагикомично читать, когда нашу группу поддержки клеймят как лоббистов табачной промышленности. Многим ли из этих журналистов хватило времени и сообразительности, чтобы отличить потребителей от продавцов?
Как сделать Эстонию полностью свободной от табачного дыма?
По показателям мы топчемся на месте, иногда ситуация становится хуже. Последнее исследование поведения взрослого населения в отношении здоровья показало, что за два года число курильщиков даже выросло. Конечно, это не хочется признавать, и результаты сравнивают с давними временами, когда ситуация была еще хуже.
Но пора признать, что сегодняшние решения не работают. За хорошими примерами, конечно, далеко ходить не приходится, потому что Англия ясно показывает, что поддерживая использование и альтернативных изделий, можно во много раз быстрее двигаться в сторону государства, свободного от табачного дыма. Для Эстонии настал последний момент, чтобы понять, что запреты, приказы и навешивание ярлыков – не те решения, которые работают.
Как ты думаешь, какое будущее у сигарет? Возможно ли, что они исчезнут полностью?
Курение – это в некотором роде субкультура. По моей оценке, оба действия носят осмысленный ритуальный характер, и альтернативные изделия нельзя рассматривать как перекрытие обычных сигарет. Я не знаю, исчезнут ли сигареты полностью, но я убежден, что свободная от табачного дыма Эстония, или страна, курильщиков в которой менее 5 %, возможна.