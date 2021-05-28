Тармо Круусимяэ о старой народной мудрости: подержал во рту сигаретный фильтр – и зубная боль исчезла!

Я начал где-то в 1990-м и два раза пытался бросить (как большинство – с первого января), но это длилось до первой вечеринки: когда праздник был в самом разгаре, я обнаруживал, что у меня снова сигарета в руке и я курю, как любой настоящий мужик. По мере сил занимался физической работой и тренировался, надеясь компенсировать этим курение, потому что мне казалось, что бросить курить невозможно, я до сих пор с этим борюсь.

Но в то же время я продолжал ненавидеть запах дыма изо рта – выбор жевательной резинки был таким, каким был. Кроме того, плохо пахла одежда и волосы. В то время я сам, конечно, не чувствовал, что и мои пальцы воняют, как пепельница. Утро после вечеринки и первая сигарета… ух, не хочется вспоминать. И, конечно, я ненавидел, когда посреди вечеринки кончались сигареты, и то, что ночью отправлялся стрелять сигарету на улицу. Но это было теневой стороной эдакой шикарной жизни.

Я никогда не любил курение, мне это казалось непонятным форсом, и такого форса было много среди панков и рокеров. В Эстонии в то время произошло так называемое великое освобождение, казалось, все дозволено, и я тогда подражал рок-звездам – их поведению как на сцене, так и в закулисной жизни.

В 23 года. До этого я был убежденным противником курения. Я был просто наказанием для курящих девушек. Им достаточно было неосторожно оставить свою пачку сигарет на углу стола, как я уже протыкал сигареты булавкой. Весной 1990 года у меня были постоянные проблемы с зубами, какое-то непроходящее воспаление и дикая зубная боль. Медицина в то время была такой, как была, а народная мудрость и полуправда распространялись лучше, чем фейковые новости сегодня. И, как я слышал, если подержать у десны фильтр от выкуренной сигареты, это облегчит боль, или если задержать во рту сигаретный дым (не вдыхая), эффект будет таким же. Помогло ли это, не помню, но на сигарету я наткнулся именно таким образом.

Наступил 2013 год, я пошел на челюстную операцию по установке импланта, и мой хороший друг стоматолог Мелон подчеркнул: насколько это возможно, не курить в первые дни. Я уже слышал, что есть и электронные сигареты, и поэтому позаимствовал такое устройство. В то время в магазинах электронных сигарет опять была какая-то регуляция: э-жидкости с никотином можно было получить только по предварительному заказу, а прямо в магазине – лишь безникотиновые. Я взял со вкусом сливы, и мне, закоренелому курильщику, это напомнило пар от сливового киселя. Первый день был сложным, но я мудро заказал на следующий день э-жидкость с никотином. И стало легче. Я осознал, что у меня физическая никотиновая зависимость, и вейпинг очень успешно помогает.

Как тебе удалось бросить курить окончательно?

Я не могу точно сказать, когда именно я плавно перешел на электронную сигарету, но думаю, что около 9 месяцев я параллельно курил обычные и электронные сигареты. Я, конечно, отмечал прогресс: обычно у курильщика идет пачка сигарет в день, а у меня начало оставаться по 8-10 сигарет. Очень важным фактором был также денежный аспект – в то время вейпинг был в разы дешевле, но, к сожалению, я использовал параллельно с электронной сигаретой и обычные сигареты. Помню, как однажды попросил у друга Отта зажигалку, а он полностью перешел на вейпинг и у него даже не было зажигалки в кармане.