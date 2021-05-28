Таллиннский ресторан попросил клиента заплатить пробковый сбор. Что делать?

"Департамент защиты прав потребителей и технического надзора продолжает придерживаться мнения, что предосудительно рассматривать открытие бутылки и подачу напитка со стороны предприятия общественного питания как дополнительную услугу, о которой клиент не знал заранее, и взимать за нее плату. Торговцу не запрещено вводить дополнительную плату за свои товары или услуги, но окончательная цена товара или услуги должна быть заранее известна потребителю. Не допускается представлять цену таким образом, чтобы потребитель думал, что имеет дело с окончательной ценой, а на самом деле к ней прибавляется дополнительная сумма", — пояснила Биргит Валгус, руководитель службы торговли Департамента защиты прав потребителей и технического надзора.