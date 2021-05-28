Договор по открытому небу: Штаты заявили, что не вернутся к сотрудничеству с Россией в рамках соглашения о контроле над вооружениями

Государственный департамент США заявил, что Договор по открытому небу ”был нарушен со стороны России”, которая даже не попыталась вернуться к корректному соблюдению его положений.

Россия отрицает обвинения и в течение года также собирается выйти из договора.

Соглашение позволяет странам осуществлять краткосрочные полёты над чужой территорией в целях наблюдения за военной деятельностью других государств.

В договоре, вступившем в силу в 2002 году, участвуют более 30 стран.

Сделанное Штатами заявление означает, что в силе остаётся только один крупный договор о контроле над вооружениями между двумя ядерными державами — договор СНВ-III. Он предусматривает сокращение арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений и систем их транспортировки.

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