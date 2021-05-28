КАРТА | Исследование сточных вод показывает, что коронавирус отступает — но с одним исключением

Из общей картины снижения заболеваемости выбивается лишь Ида-Вирумаа, где уровень коронавируса в воде в пять раз выше, чем в среднем по Эстонии.

по словам руководителя исследования профессора Танеля Тенсона, выросло число мест, где содержание коронавируса в сточной воде находится на низком уровне. Он уточнил, что доля таких мест в стране равна тому, что было осенью.

Пробы сточных вод берут на анализ на предмет наличия в них коронавируса еженедельно во всех уездных центрах и городах с населением свыше 10 000 человек.