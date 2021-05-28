28.05.2021, 15:30
КАРТА | Исследование сточных вод показывает, что коронавирус отступает — но с одним исключением(56)
Tartu Ülikool
Результаты исследования сточных вод, которое проводит Тартуский университет, на этой неделе подтверждают, что коронавирус в Эстонии начинает отступать, кроме одного региона.
Из общей картины снижения заболеваемости выбивается лишь Ида-Вирумаа, где уровень коронавируса в воде в пять раз выше, чем в среднем по Эстонии.
по словам руководителя исследования профессора Танеля Тенсона, выросло число мест, где содержание коронавируса в сточной воде находится на низком уровне. Он уточнил, что доля таких мест в стране равна тому, что было осенью.
Пробы сточных вод берут на анализ на предмет наличия в них коронавируса еженедельно во всех уездных центрах и городах с населением свыше 10 000 человек.