Telia готовится к закрытию сети 3G

По словам руководителя по технологиям Telia, при этом важно подчеркнуть, что сегодня Telia предлагает всем своим клиентам привычные услуги и возможности на базе технологии 3G, и большинство шагов, связанных с подготовкой к закрытию сети 3G, останутся незаметными для клиентов.

”Из предпочтений наших клиентов видно, что все меньше используются телефоны, поддерживающие только 3G, что, в свою очередь, постоянно снижается трафик звонков и данных в нашей сети 3G. Например, более половины общего объема мобильной голосовой связи в сети Telia уже составляют звонки 4G или VoLTE, а количество телефонов с поддержкой VoLTE в нашей сети превышает 50%. Помимо этого, сегодня мы открыли в Эстонии почти полсотни базовых станций 5G, и технологию 5G уже используют тысячи наших клиентов. Так что через два с половиной года технология 3G сможет с почетом отправиться на заслуженный отдых”, — сказал Виссе.

По словам руководителя по технологиям Telia, чтобы предоставить место для новых технологий, необходимо отключить некоторые сети старого поколения и освободить доступные ресурсы. Это подтверждает и тот факт, что новые технологии сегодня предлагают многократно лучший пользовательский опыт (например, для мобильной связи это качество, скорости и объемы передачи данных), а телефоны потребителей постоянно обновляются и поддерживают новые сети, такие как 4G и 5G. Важно и то, что такие новые технологии, как 5G, намного экологичнее своих предшественников.

”1 июня мы будем отмечать 30-летие начала мобильной связи в Эстонии, и на данный момент мы являемся единственным местным оператором, который уже сейчас предлагает своим клиентам технологию мобильной связи пятого поколения. Теперь мы станем первыми, кто сделал смелый шаг и начал движение к закрытию сети 3G через пару лет. Мы планируем закрыть технологию 3G к концу 2023 года”, — сказал Виссе.

По словам технического директора Telia Eesti Андре Виссе, с начала 1990-х годов предприятие остается первопроходцем на эстонском рынке мобильной связи, первым предоставив своим клиентам технологии 1G, 2G, 3G, 4G и 5G .

Кроме того, даже после закрытия сети 3G услуга мобильной связи будет продолжать работать для тех клиентов, которые до сих пор использовали технологию 3G, но уже в сети 2G или 4G. То же самое действует и для решений M2M (machine-to-machine). ”Конечно, мы будем держать в курсе событий всех клиентов, которых должно коснуться закрытие сети 3G, и продолжим делиться с ними информацией, советами и рекомендациями”, — добавил Виссе.

Закрытие сети 3G не является беспрецедентным в мире, поскольку многие страны и многие операторы уже сделали этот шаг или готовятся к нему. В их числе другие страны Telia Company: Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания и Литва.

В этом шаге также нет ничего неординарного в контексте Эстонии, поскольку Telia либо закрыла, либо закрывает различные старые технологии. Хорошим примером является аналоговая телефонная связь, которую закрыли несколько лет назад, а сейчас идет замена устаревшей интернет-технологии, или ADSL, на более новые и функциональные соединения.

Благодаря лучшей скорости, возможностям и качеству новые технологии не только обеспечивают гораздо лучший пользовательский опыт, но и более эффективны и экологичны, поскольку они потребляют меньше электроэнергии, чем их предшественники.

Андре Виссе заверил, что клиенты Telia смогут использовать самые новые, современные и эффективные технологические решения на местном рынке. ”Мы не боимся первыми делать важные шаги для развития всей отрасли, от которых в конечном итоге выигрывают наши клиенты, партнеры и все местное общество в целом”.

Что такое 3G?

Еще до наступления нового тысячелетия начали распространяться слухи о новой революционной технологии мобильной связи под названием UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) или 3G, которая обеспечивала как голосовую связь, так и стремительную передачу данных, достигавшую невероятной на тот момент скорости — 2 Мбит/с.

К осени 2003 года ЕМТ завершила тестирование сети 3G в Эстонии, и первый мобильный звонок в сети 3G был сделан в технологическом центре предприятия, на Петербургском шоссе в Таллинне.

Сначала мобильная сеть 3G позволяла использовать голосовую связь или передачу данных (поначалу не одновременно) со скоростью 384 кбит/с. На данный момент эта скорость кажется очень скромной, но технология стремительно развивалась, особенно с точки зрения скорости передачи данных. К концу 2007 года в сети 3G уже была возможна скорость передачи данных до 7,2 Мбит/с, а через несколько лет она выросла до 21,6 Мбит/с. В последующие годы эта скорость увеличилась еще вдвое.