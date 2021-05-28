Telia готовится к закрытию сети 3G(1)
По словам технического директора Telia Eesti Андре Виссе, с начала 1990-х годов предприятие остается первопроходцем на эстонском рынке мобильной связи, первым предоставив своим клиентам технологии 1G, 2G, 3G, 4G и 5G.
”1 июня мы будем отмечать 30-летие начала мобильной связи в Эстонии, и на данный момент мы являемся единственным местным оператором, который уже сейчас предлагает своим клиентам технологию мобильной связи пятого поколения. Теперь мы станем первыми, кто сделал смелый шаг и начал движение к закрытию сети 3G через пару лет. Мы планируем закрыть технологию 3G к концу 2023 года”, — сказал Виссе.
По словам руководителя по технологиям Telia, чтобы предоставить место для новых технологий, необходимо отключить некоторые сети старого поколения и освободить доступные ресурсы. Это подтверждает и тот факт, что новые технологии сегодня предлагают многократно лучший пользовательский опыт (например, для мобильной связи это качество, скорости и объемы передачи данных), а телефоны потребителей постоянно обновляются и поддерживают новые сети, такие как 4G и 5G. Важно и то, что такие новые технологии, как 5G, намного экологичнее своих предшественников.
”Из предпочтений наших клиентов видно, что все меньше используются телефоны, поддерживающие только 3G, что, в свою очередь, постоянно снижается трафик звонков и данных в нашей сети 3G. Например, более половины общего объема мобильной голосовой связи в сети Telia уже составляют звонки 4G или VoLTE, а количество телефонов с поддержкой VoLTE в нашей сети превышает 50%. Помимо этого, сегодня мы открыли в Эстонии почти полсотни базовых станций 5G, и технологию 5G уже используют тысячи наших клиентов. Так что через два с половиной года технология 3G сможет с почетом отправиться на заслуженный отдых”, — сказал Виссе.
По словам руководителя по технологиям Telia, при этом важно подчеркнуть, что сегодня Telia предлагает всем своим клиентам привычные услуги и возможности на базе технологии 3G, и большинство шагов, связанных с подготовкой к закрытию сети 3G, останутся незаметными для клиентов.
Кроме того, даже после закрытия сети 3G услуга мобильной связи будет продолжать работать для тех клиентов, которые до сих пор использовали технологию 3G, но уже в сети 2G или 4G. То же самое действует и для решений M2M (machine-to-machine). ”Конечно, мы будем держать в курсе событий всех клиентов, которых должно коснуться закрытие сети 3G, и продолжим делиться с ними информацией, советами и рекомендациями”, — добавил Виссе.
Закрытие сети 3G не является беспрецедентным в мире, поскольку многие страны и многие операторы уже сделали этот шаг или готовятся к нему. В их числе другие страны Telia Company: Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания и Литва.
В этом шаге также нет ничего неординарного в контексте Эстонии, поскольку Telia либо закрыла, либо закрывает различные старые технологии. Хорошим примером является аналоговая телефонная связь, которую закрыли несколько лет назад, а сейчас идет замена устаревшей интернет-технологии, или ADSL, на более новые и функциональные соединения.
Благодаря лучшей скорости, возможностям и качеству новые технологии не только обеспечивают гораздо лучший пользовательский опыт, но и более эффективны и экологичны, поскольку они потребляют меньше электроэнергии, чем их предшественники.
Андре Виссе заверил, что клиенты Telia смогут использовать самые новые, современные и эффективные технологические решения на местном рынке. ”Мы не боимся первыми делать важные шаги для развития всей отрасли, от которых в конечном итоге выигрывают наши клиенты, партнеры и все местное общество в целом”.
Что такое 3G?
Еще до наступления нового тысячелетия начали распространяться слухи о новой революционной технологии мобильной связи под названием UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) или 3G, которая обеспечивала как голосовую связь, так и стремительную передачу данных, достигавшую невероятной на тот момент скорости — 2 Мбит/с.
К осени 2003 года ЕМТ завершила тестирование сети 3G в Эстонии, и первый мобильный звонок в сети 3G был сделан в технологическом центре предприятия, на Петербургском шоссе в Таллинне.
Сначала мобильная сеть 3G позволяла использовать голосовую связь или передачу данных (поначалу не одновременно) со скоростью 384 кбит/с. На данный момент эта скорость кажется очень скромной, но технология стремительно развивалась, особенно с точки зрения скорости передачи данных. К концу 2007 года в сети 3G уже была возможна скорость передачи данных до 7,2 Мбит/с, а через несколько лет она выросла до 21,6 Мбит/с. В последующие годы эта скорость увеличилась еще вдвое.