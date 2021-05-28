28.05.2021, 14:18
ВИДЕО | Куузик: избиратели поступят глупо, если снова выберут Партию реформ(1)
Оправданный уездным судом экс-министр Марти Куузик сказал, что нужно подождать вступления решения в силу, поскольку прокурор еще может его обжаловать.
Куузик отметил, что в результате процесса узнал много того, что не узнал бы при иных обстоятельствах. Конкретные примеры он приводить отказался.
На вопрос о том, собирается ли он возвращаться в политику, Куузик сказал, что никуда и не уходил, а также посоветовал голосовать за EKRE.
”Избиратели поступят глупо, если снова выберут Партию реформ. That's it”, — заявил он.
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