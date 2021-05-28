ВИДЕО | Куузик: избиратели поступят глупо, если снова выберут Партию реформ

Куузик отметил, что в результате процесса узнал много того, что не узнал бы при иных обстоятельствах. Конкретные примеры он приводить отказался.

На вопрос о том, собирается ли он возвращаться в политику, Куузик сказал, что никуда и не уходил, а также посоветовал голосовать за EKRE.