Прокуратура направила в суд дело по обвинению в коррупции бывших руководителей TLT

В центре уголовного производства находились поставки на закупку использованных автобусов AS Tallinna Linnatransport с 2012 до весны 2018 года, когда были задержаны четыре руководящих работника AS Tallinna Linnatransport. Тогдашнего директора службы автобусного движения Андреса Херкеля, руководителя автобусных ремонтных мастерских Ханнеса Эрбсена и заместителя руководителя Яануса Винка обвиняют в нарушении требований проведения государственных поставок в случае особо крупной стоимости поставок. Эрбсен обвиняется и в неоднократном получении взятки. Винк обвиняется в неоднократном получении взятки в крупном размере, также в незаконном обороте боеприпасов, поскольку при обысках у него дома и на месте работы были найдены патроны. Бывшего работника AS Tallinna Linnatransport Тармо Силлайыэ обвиняют в оказании пособничества получению взятки.