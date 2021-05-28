Прокуратура направила в суд дело по обвинению в коррупции бывших руководителей TLT

В центре уголовного производства находились поставки на закупку использованных автобусов AS Tallinna Linnatransport с 2012 до весны 2018 года, когда были задержаны четыре руководящих работника AS Tallinna Linnatransport. Тогдашнего директора службы автобусного движения Андреса Херкеля, руководителя автобусных ремонтных мастерских Ханнеса Эрбсена и заместителя руководителя Яануса Винка обвиняют в нарушении требований проведения государственных поставок в случае особо крупной стоимости поставок. Эрбсен обвиняется и в неоднократном получении взятки. Винк обвиняется в неоднократном получении взятки в крупном размере, также в незаконном обороте боеприпасов, поскольку при обысках у него дома и на месте работы были найдены патроны. Бывшего работника AS Tallinna Linnatransport Тармо Силлайыэ обвиняют в оказании пособничества получению взятки.

Три предпринимателя и три связанных с ними коммерческих товарищества обвиняются в даче взятки в крупном размере. ”Согласно обвинению, Винк обеспечивал определённым коммерческим товариществам преимущество на поставку как использованных автобусов, так и услуг по ремонту и товаров. А именно, имея на своей должности детальный обзор необходимых AS Tallinna Linnatransport запчастей, покрасочных работ и только объявляемых поставок использованных автобусов и прочей техники, до составления условий поставки и объявления извещения о поставке он искал подходящие использованные транспортные средства и организовывал заказ запчастей у определённых коммерческих товариществ. Таким образом была обеспечена регулярная закупка товаров и услуг у этих коммерческих товариществ, также взамен руководитель коммерческих товариществ Каспар Кеэльманн с согласия двух других членов правления и пайщика давал за счёт имущества предприятий Яанусу Винку взятку, в том числе и через принадлежащее последнему коммерческое товарищество”, — пояснила руководившая уголовным производством прокурор по особым делам Леэлет Кивиоя.