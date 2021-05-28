28.05.2021, 20:12
ГРАФИКИ | Почему Эстония отстает от большинства стран ЕС по уровню вакцинации?(28)
Foto: Priit Simson
По уровню вакцинации от коронавируса Эстонии занимает 21 место место в ЕС (по состоянию на четверг). По словам руководителя группы по вакцинации Марека Сеэра, по-прежнему проблемой является нестабильность поставок.
"На настоящий момент наша проблема заключается в том, что поставки вакцин нестабильны и сейчас мы по-прежнему действуем в ситуации, когда спрос превышает предложение, особенно в Харьюмаа”, — признал он.
”Однако скоро поставки вакцин начнут увеличиваться и если людей, желающих привиться, будет достаточно, то темпы вакцинации вырастут”, — добавил Сеэр.
На сегодня вакцинацию прошли 458 598 человек, полностью курс вакцинации закончен у 249 133 человек. Из регионов по-прежнему отстает Ида-Вирумаа, где вакцинированных меньше 30%.
Смотрите графики!