ФОТО | Полиция задержала в Нарве грузовик, перевозивший наркотики

По словам руководителя криминального бюро Идаской префектуры Райнета Юузе, схема перевозки наркотиков была основательно продумана.

"В результате совместной работы Идаской префектуры и Центральной криминальной полиции все же удалось собрать достаточно доказательств и задержать в Нарве грузовик, в отношении которого было подозрение о перевозке наркотиков", — сказал Юузе.

"При близком рассмотрении выяснилось, что в транспортном средстве были встроены тайники, в которых было обнаружено примерно 5 кг кокаина и дополнительно более чем 7,5 килограмма таблеток экстази, Вещество с подозрением на наркотики было направлено на экспертизу", — сказал руководитель криминального бюро.

В качестве подозреваемых в преступлении полиция задержала мужчин в возрасте 22, 37 и 43 лет, все они являются жителями Ида-Вирумаа.

„43-летний мужчина наказывался ранее в уголовном порядке за аналогичное преступление и был условно освобожден из тюрьмы осенью 2018 года. Сейчас он находился на испытательном сроке, — сказала прокурор Вируской окружной прокуратуры Мари Луук. — Так как в отношении всех трех человек есть основание полагать, что на свободе они продолжат совершать преступления, прокуратура ходатайствовала в суде о взятии подозреваемых под стражу и суд это ходатайство удовлетворил".

"Мы видим, как наркопреступники ищут все новые способы и схемы, чтобы их незаконная деятельность была как можно более скрытой и законспирированной. Для полиции это означает непрерывную работу, чтобы опережать преступников хотя бы на шаг. На сбор доказательств уходит немало времени, но примеры таких задержаний подтверждают, что мы находимся на правильном пути и можем пресечь попадание тысяч доз наркотиков на улицы, особенно в руки подростков и молодежи", — сказал Райнет Юузе.

Уголовное делопроизводство ведет Идаская префектура, ведением делопроизводства руководит Вируская окружная прокуратура.