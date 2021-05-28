Греция и Испания начинают тестировать европейский COVID-сертификат

Сертификат — это QR-код, который можно сохранить на смартфоне или распечатать. Он позволяет представителям власти Евросоюза определять статус гостя на основе данных, хранящихся в системе его родной страны. Оформляется он бесплатно.

Греция является одним из главных сторонников введения этого сертификата, так как он поможет ослабить ограничения на поездки в Европейский союз и вывести экономику страны из рецессии за счёт увеличения доходов в сфере туризма.

На прошлой неделе Европейский совет и парламент достигли соглашения о введении цифрового зелёного сертификата, основываясь на том, что вакцинация идёт достаточно быстро, а это позволяет повсеместно отменять ограничения, связанные с коронавирусом.

Европейский парламент должен принять соответствующий закон 7 июня. Более десятка стран, включая Францию и Испанию, согласились протестировать систему до её запуска, назначенного на 1 июля.

В сертификате будет указано, вакцинирован ли человек, имеет ли он иммунитет после выздоровления или есть ли у него в наличии отрицательный тест на коронавирус.

”Всё очень и очень просто. По сути, он включает в себя всю информацию, которая может потребоваться государству, чтобы впустить путешественника, не обязывая его соблюдать дополнительные ограничения”, — сказал в пятницу премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на презентации паспорта вакцинации.

Он призвал страны Евросоюза уложиться в срок и сделать всё возможное для того, чтобы путешествиям в летний период ничто не мешало.

На мероприятии в городе Сориа премьер-министр Испании Педро Санчес также подтвердил, что его страна с 7 июня примет участие в тестировании сертификата.

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