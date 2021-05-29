29.05.2021, 11:15
ВИДЕО | Блогер показал, как выглядит "Кремниевая долина" по-эстонски(25)
Screenshot YouTube
Видеоблогер RusDelfi Юлиус продолжает рассказывать увлекательные факты об Эстонии. На этот раз мы узнаем кое-что новое о районе Ülemiste в Таллинне.
"Сегодня покажу вам, как старый промышленный район Таллинна, (в частности — территорию бывшего заводского комплекса ”Двигатель”) преобразуют в современный технологический кампус, вдохновившись проектом Kista — районом Стокгольма, который также называют Кремниевой долиной стран Северной Европы" — пишет блогер в описании к видео.
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