28.05.2021, 12:32
ФОТО | В Таллинне полицейский автобус попал в аварию, четыре человека пострадали(46)
Сегодня около 12 часов на углу Колде и Сыле в Таллинне произошла авария с участием полицейского микроавтобуса. Пострадали четыре человека.
В 11:47 поступило сообщение об аварии на перекрестке Сыле и Колде в Таллинне. По предварительным данным, произошло столкновение ехавшего с сиреной и мигалками полицейского патрульного микроавтобуса Volkswagen, внедорожника Land Rover Discovery и легкового автомобиля Ford Focus.
В результате столкновения полицейский автомобиль врезался в фонарный столб. По имеющимся данным, пострадало четыре человека, в том числе полицейский.
Скорая доставила в больницу водителя Ford. Остальным пострадавшим была оказана первая помощь на месте.
Точные обстоятельства аварии выясняются.