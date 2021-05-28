ФОТО | В Таллинне полицейский автобус попал в аварию, четыре человека пострадали

В 11:47 поступило сообщение об аварии на перекрестке Сыле и Колде в Таллинне. По предварительным данным, произошло столкновение ехавшего с сиреной и мигалками полицейского патрульного микроавтобуса Volkswagen, внедорожника Land Rover Discovery и легкового автомобиля Ford Focus.