28.05.2021, 12:49
Таллиннский общественный транспорт переходит на летний график. Одна остановка в Ласнамяэ будет переименована(11)
Foto: Madis Veltman
Общественный транспорт столицы переходит 1 июня на летний режим работы. Изменятся графики всех трамвайных и троллейбусных, а также многих автобусных линий.
Расположенная в Ласнамяэ на улице Маяка автобусная остановка ”Паэ” в направлении центра города будет переименована в ”Маяка пыйк”.
Подробная информация об графиках, маршрутах и остановках общественного транспорта: https://transport.tallinn.ee/