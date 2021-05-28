Глава Microsoft: 1984 год Оруэлла может наступить уже в 2024 году

В интервью программе Би-би-си "Панорама" Брэд Смит сказал, что быстроразвивающиеся технологии будет "трудно догнать".

В программе исследуется все более широкое применение искусственного интеллекта Китаем для наблюдения за своими гражданами.

Существуют опасения, что главенствующая роль государства в области искусственного интеллекта несет непосредственную угрозу демократии.

"Если мы не примем законы, которые будут защищать общественность в будущем, мы обнаружим, что технологии стремительно развиваются, и догнать их будет очень трудно", - сказал Смит.

"Мне постоянно вспоминаются уроки Джорджа Оруэлла из его книги "1984". На самом деле эта история… была о правительстве, которое всегда могло видеть и слышать все, что делают и говорят все, - сказал Смит. - Этого не произошло в 1984 году, но, если мы не будем осторожны, это может случиться в 2024 году".

Китайский искусственный интеллект



Смит добавил, что в некоторых частях мира реальность все больше догоняет научную фантастику.

Китай стремится к 2030 году стать мировым лидером в области искусственного интеллекта, и многие считают, что его возможности выходят далеко за пределы тех, что есть у ЕС.

В 2019 году Китай превзошел США по количеству патентов, полученных академическими учреждениями на инновации в технологиях искусственного интеллекта

Согласно исследованию Comparitech, 54% из 770 миллионов камер видеонаблюдения в мире находятся в Китае



Эрик Шмидт, бывший генеральный директор Google, а ныне председатель Комиссии национальной безопасности США по искусственному интеллекту, предупредил, что победа над Китаем в сфере искусственного интеллекта необходима.

"Мы находимся в состоянии геополитического стратегического конфликта с Китаем, - сказал он. - Путь к победе - объединить наши ресурсы, чтобы разработать национальные и глобальные стратегии победы демократий в сфере искусственного интеллекта. Если этого не сделать, нас ждет будущее, в котором нам будут навязаны другие ценности".