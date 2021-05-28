Чемпионат мира-2020 (21): определены все финалисты!
Особо «отличилась» АФК – Азиатская конфедерация, которая решила отменить чемпионат Азии в полном его масштабе и делегировать на финальный турнир чемпионата мира команды, имеющие самый высокий рейтинг. После протестов ряда федераций было принято половинчатое решение: Иран, Япония и Узбекистан прошли квалификацию решением совета директоров AFC, а сборные Вьетнама, Таиланда, Ирака и Ливана должны были определить еще двух финалистов в стыковых матчах.
Ими стали сборные Вьетнама и Таиланда, которые завоевали путевки от Азии. Вьетнам за счет гола, забитого на чужой площадке, одолел Ливан (0:0 и 1:1), а Таиланд не имел проблем в матчах с Ираком (7:2 и 4:0).
Любопытно, что ответный матч Таиланда с Ираком на официальном You-tube канале Футбольной ассоциации Таиланда в прямом эфире посмотрело 1,3 млн. человек. Один миллион триста тысяч. Впечатляет.
А вот полный список финалистов ЧМ-202 (21):
Европа: Литва, Казахстан, Португалия, Россия, Испания, Чехия, Сербия.
Азия: Иран, Япония, Узбекистан, Таиланд, Вьетнам
Африка: Ангола, Египет, Марокко
Центральная, Северная Америка и Карибский бассейн: Коста-Рика, Гватемала, Панама, США.
Южная Америка: Бразилия, Аргентина, Парагвай, Венесуэла.
Океания: Соломоновы острова