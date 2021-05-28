Чемпионат мира-2020 (21): определены все финалисты!

Baltic Futsal Marketing

Компания Балтик Футзал Маркетинг напоминает вам, что 12 сентября в Литве стартует финальный турнир 9-го чемпионата мира по футзалу (мини-футболу), в котором примут участие 24 команды. В течение отборочного цикла из-за пандемии коронавируса произошли события, которые вызывали много вопросов у всех заинтересованных: переносились и отменялись не только матчи, но и континентальные чемпионаты, которые давали победителям путевки в Литву.