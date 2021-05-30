Девушка дня. Секс-символ русского спорта Варвара Субботина

Сейчас девушка учится на тренера по синхронному плаванию. Но Варвара признается, что мечтает стать актрисой. Несмотря на то, что мечта уходит на второй план, девушка уверяет, что обязательно постарается ее максимально реализовать.



А вот личную жизнь девушке строить сложно. Варвара призналась, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, что у нее достаточно жесткий распорядок дня и на отношения времени практически не остается.

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