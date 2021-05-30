Мероприятия, изоляция, путешествия: какие бонусы у вакцинированных в Эстонии?

Массовая вакцинация продолжается. По состоянию на 28 мая в Эстонии привито 458 тысяч человек, полный курс вакцинации прошли 237 тысяч. Хотя бы одну дозу получило 34% населения.

Последнее время все чаше говорят о привилегиях для вакцинированных. В Израиле открыли специальные места только для привитых: кафе, рестораны, дискотеки. Все больше поступает сообщений об открытии границ для обладателей паспорта вакцинации. К слову, Испания открывает границы с 7 июня для вакцинированных, которые проживают в "красной зоне". В некоторых странах не нужно сдавать тест на коронавирус по прилету, если пройден курс вакцинации.

В Департаменте здоровья ответили RusDelfi, что правительство уже увеличивает количество преимуществ для вакцинированных. "Если раньше вакцинированные люди при въезде в Эстонию или после контакта с зараженным освобождались от самоизоляции в течение полугода после полного курса вакцинации, то теперь этот период продлили до года", — заверили в департаменте.

Благодаря COVID-сертификату, как говорят RusDelfi в Министерстве экономики и коммуникаций, предприниматели смогут предлагать свои услуги большему количеству людей. Также полагается, что это поможет избежать новой волны заражаемости.

Cписок "бонусов", кажется, будет пополняться. Например, правительство предлагает разрешить участие в крупных мероприятиях только при наличии COVID-сертификата. То есть на мероприятие до 2000 человек в закрытом пространстве и до 6000 в открытом, возможно, можно будет попасть только с определенной справкой. COVID-сертификат — это не паспорт вакцинации, так как его могут получить и переболевшие коронавирусом, и сдавшие отрицательный тест, и сделавшие быстрый тест на антитела. Остальные тоже смогут посещать публичные собрания. Но до 600 человек внутри и до 1000 снаружи.