ФОТО | Суд признал экс-министра Куузика невиновным в избиении жены

Куузик был признан невиновным.

Суд отметил, что разрешение на слежку было выдано Вируской окружной прокуратуре незаконно. Государство должно будет выплатить жене Марти Куусика Карин Куузик 26 000 евро на погашение юридических и других расходов. 33 800 евро востребуется в пользу EKRE на погашение процессуальных расходов.

Суд изучит улики и пришел к выводу, что вина Куузика не доказана. Сам Куузик вины не признал. Обвинение со стороны потерпевших отсутствует (обвинение выдвигалось государством, то есть Вирускокй окружной прокуратурой). Никто из свидетелей непосредственно акта насилия не видел. Суд отметил, что все представленные доказательства были косвенными.

Находившийся в должности 29 часов Куузик ушел в отставку, когда Eesti Ekspress и Eesti Päevaleht в конце апреля 2019 года опубликовали совместное расследование насилия в близких отношения в семье министра.