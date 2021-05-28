ВИДЕО | Алководитель пытался скрыться от полиции и вылетел в кювет. Его наказали условным сроком

Прокуратура предъявила 33-летнему Райну обвинение в вождении в состоянии опьянения. ”На прошлой неделе суд подтвердил обвинительное соглашение, заключенное между обвиняемым, его защитником и прокуратурой, по которому мужчина наказывается тюремным заключением в 10 месяцев с испытательным сроком в полтора года. Поскольку он проигнорировал знак к остановке, данный ему полицией, то в качестве дополнительного наказания он на четыре месяца был лишен прав на управление моторно-транспортным средством”, — сказала прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры Мильви Пруус.

”Кроме того, он должен пройти социальную программу, выбранную чиновником по уголовному надзору, и в течение испытательного срока выполнять требования контроля за поведением. Общая сумма процессуальных расходов и штрафа составить чуть более более тысячи евро”, — добавила представитель прокуратуры.

Согласно обвинению, ночью 8 марта в Пайде Райн сел за руль легкового автомобиля Volvo в состоянии алкогольного опьянения, намеренно игнорировал знаки к остановке и продолжал движение в сторону Раквере, пока из-за высокой скорости и опьянения не потерял контроль над транспортным средством, врезался в столб и вылетел в кювет. Автомобиль перевернулся на крышу.