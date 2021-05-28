За сутки в Эстонии выявлено 140 случаев заражения коронавирусом, умерли три человека

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 46 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 32 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 45, в Пярнумаа — 11, , в Тартумаа — 10, в Валгамаа — девять и в Вильяндимаа — семь новых случаев заражения. В Вырумаа прибавилось пять, в Пылвамаа — три, в Йыгевамаа, Рапламаа и на Сааремаа — по одному новому положительному результату теста. На Хийумаа, в Ярвамаа, Ляэнемаа и Ляэне-Вирумаа новых случаев заражения не прибавилось. У одного получившего положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 200 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 4,4%.

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